फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   10 electric buses sent from Shimla to Dehra depot.

Shimla News: शिमला से देहरा डिपो को भेजी जाएंगी 10 इलेक्टि्रक बसें

Sat, 29 Aug 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
10 electric buses sent from Shimla to Dehra depot.
राजधानी शिमला के शहर डिपो को मिली थी 25 बसें, अब सिर्फ 15 का होगा संचालन
विज्ञापन

लोगों को अब फिर झेलनी पड़ सकती हैं दिक्कतें
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। राजधानी शिमला के शहरी डिपो से एचआरटीसी ने 10 इलेक्ट्रिक बसों को देहरा डिपो के लिए स्थानांतरित करने के आदेश जारी किए हैं। शिमला डिपो को 25 नई ईलेक्टि्रक बसें मिली हैं।


एचआरटीसी मुख्यालय के निर्देशों के बाद मंडलीय प्रबंधक (टेक्निकल) की ओर से शनिवार को यह आदेश जारी किए गए। अगले दो से तीन दिन में इन बसों को देहरा के लिए भेज दिया जाएगा। इसके बाद परिवहन निगम के शिमला शहरी डिपो में सिर्फ 15 इलेक्ट्रिक बसें ही शेष रह जाएंगी। डिपो को इसके बदले डीजल या छोटी इलेक्ट्रिक बसें कब तक मिलेंगी, इसे लेकर फिलहाल कोई समय सीमा तय नहीं है। शिमला लोकल डिपो की ओर से लगातार छोटे रूटों के लिए डीजल की छोटी बसों की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक यह मांग पूरी नहीं हुई है। नई इलेक्ट्रिक बसों के शिमला शहरी डिपो में आने के बाद बसों का संकट कुछ कम हुआ था। इससे शहरवासियों को बेहतर परिवहन सेवाएं मिलने की उम्मीद जगी थी। अब सरकार के निर्देशों पर शिमला डिपो की 10 इलेक्ट्रिक बसों को देहरा डिपो में भेजने के आदेश दिए गए हैं। इन बसों के पंजीकरण, पासिंग और नंबर लेने सहित ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया शिमला लोकल डिपो की ओर से ही करवाई गई थी। शिमला शहरी डिपो में 10 बसों के स्थानांतरण के बाद अब सिर्फ 15 इलेक्ट्रिक बसें ही बचेंगी। ऐसे में छोटे रूटों पर परिवहन व्यवस्था को लेकर डिपो की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें