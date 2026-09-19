कोटा में मेयर पद के लिए घमासान: भाजपा में खींचतान के बाद पार्षदों के फोन बंद, कांग्रेस ने भी उतारा प्रत्याशी

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बाड़ाबंदी से पहले कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा और लाडपुरा विधायक कल्पना देवी ने अपने-अपने क्षेत्र से जीते हुए पार्षदों को पहले अपने-अपने कार्यालय बुलाया। दूसरी तरफ जिला अध्यक्ष राकेश जैन ने कोटा उत्तर में रामगंज मंडी क्षेत्र के पार्षदों को बुलाया। सभी से बातचीत करने के बाद रात को ही सभी पार्षदों को बाहर भेज दिया गया। यहां तक कि सभी पार्षदों के मोबाइल भी बंद करवाकर लिफाफे में रख दिए गए हैं।पार्टी की तरफ से नौ महिला ओबीसी पार्षदों के नामांकन तैयार करवाए गए हैं। लेकिन इसका फीडबैक सामने आने के बाद पार्टी के बड़े नेता सकते में आ गए हैं। वहीं, डिप्टी मेयर पद पर लाडपुरा विधायक कल्पना देवी ने अपने क्षेत्र के पार्षद की डिमांड रखी है।ये भी पढ़ें-वहीं, दूसरी तरफ कांग्रेस भी इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहती। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से देर रात मेयर प्रत्याशी के लिए नाम फाइनल कर दिया गया है। कोटा उत्तर के वार्ड से जीतीं सुनीता सुमन को मेयर प्रत्याशी बनाया जा रहा है। वार्ड नंबर 17 से जीती कांग्रेस पार्षद सुनीता सुमन को मेयर पद के लिए आज नामांकन भरवाया जाएगा। हालांकि, नगर निगम चुनाव की मतगणना में कांग्रेस अपना दमखम पूरी तरह से नहीं दिखा सकी है। लेकिन जिस तरह से भाजपा में खींचतान शुरू हुई है, उससे कांग्रेस भी अब खुलकर मैदान में आ गई है।कोटा नगर निगम में मेयर पद के चुनाव को लेकर आज नामांकन का आखिरी दिन है। इसके लिए कमरा नंबर 102 में तैयारी की गई है।