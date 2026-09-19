कोटा में मेयर पद का सस्पेंस खत्म: भाजपा ने आखिरी वक्त पर अनुसुईया को उतारा, कांग्रेस की सुनीता सुमन से मुकाबला

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भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश जैन ने बताया कि भाजपा हमेशा से ही अपने फैसलों से सबको चौंकाती है और इस तरह के सस्पेंस बने रहने चाहिए। निश्चित ही महापौर बनने के बाद अनुसुईया गोस्वामी के नेतृत्व में कोटा शहर का विकास होगा और कोटा स्मार्ट शहर कहलाएगा। शहर का एक व्यापक रोडमैप तैयार किया गया है। आज अनुसुईया की ओर से नामांकन दाखिल किया गया है। कोटा में भाजपा का बोर्ड बनने के बाद महापौर और उपमहापौर बनाने के लिए भाजपा एकजुट है और भाजपा में किसी तरह की कोई फूट नहीं है। कांग्रेस में जो फूट है, वह जगजाहिर हो गई है। इसका खामियाजा है कि कांग्रेस इतनी कम सीट ही हासिल कर पाई है।वहीं, दूसरी तरफ नगर निगम में भाजपा बोर्ड बनने के बाद कांग्रेस भी मेयर पद पर अपनी दावेदारी दिखा रही है। ऐसे में आज कांग्रेस ने भी मेयर पद के लिए वार्ड 17 से पार्षद सुनीता सुमन को मैदान में उतारा है। उनका आज नामांकन भी दाखिल करवा दिया गया है।कांग्रेस जिलाध्यक्ष राखी गौतम ने बताया कि उम्मीद हमेशा बनी रहनी चाहिए। यह अभी नहीं बताया जा सकता कि मेयर कौन बनेगा, लेकिन यह 25 सितंबर को पता लग जाएगा। बीजेपी डरी हुई है, इसलिए बीजेपी के पार्षदों की बाड़ाबंदी कर दी है।ये भी पढ़ें-महापौर पद के नामांकन के बाद 21 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच और 22 सितंबर को दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी होगी। मेयर के लिए मतदान 25 सितंबर को सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक होगा और इसी दिन परिणाम घोषित किया जाएगा।