निकाय चुनाव: कोटा नगर निगम में भाजपा को बहुमत, अब किसके सिर सजेगा मेयर का ताज? इन नामों ने बढ़ाई सियासी हलचल

राजस्थान के कोटा जिले में नगर निगम चुनाव परिणाम में भाजपा ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। आज तीन वार्डों में हुई रिकाउंटिंग के बाद भाजपा के खाते में 100 में से 57 वार्ड आ गए हैं। वहीं, कांग्रेस को 39 और निर्दलीय प्रत्याशियों को 4 सीटें मिली हैं। बहुमत हासिल करने के बाद भाजपा ने बोर्ड बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। हमेशा अपने फैसलों से जनता को चौंकाने वाली भाजपा इस बार भी कोटा में मेयर पद के लिए नया चेहरा उतार सकती है। मेयर पद ओबीसी महिला के लिए आरक्षित होने के बाद भाजपा की पार्षद अनुसुईया गोस्वामी और सीमा चौधरी के नाम चर्चा में हैं। हालांकि, भाजपा से पार्षद बनीं प्रतिभा सुमन और पुष्पा चौधरी भी मेयर पद की दौड़ से बाहर नहीं हैं।

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कोटा नगर निगम के पिछले चुनाव की बात करें तो उस समय नगर निगम दो हिस्सों में बंटा हुआ था। कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण में कांग्रेस ने बोर्ड बनाया था। दोनों निगमों में महापौर और उपमहापौर अलग-अलग बनाए गए थे। कोटा उत्तर में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला था और कांग्रेस पार्षद मंजू मेहरा को महापौर बनाया गया था। परिसीमन के बाद अब कोटा नगर निगम को एक ही निगम बना दिया गया है। इसमें 100 वार्ड बनाए गए हैं। ऐसे में अब एक महापौर और एक उपमहापौर होगा। नगर निगम में यह चौथी बार होगा, जब शहर की कमान किसी महिला के हाथों में होगी। फिलहाल भाजपा की ओर से मेयर के नाम को लेकर कोई आधिकारिक संकेत नहीं दिया गया है।भाजपा की पूर्व प्रदेश मंत्री रह चुकीं अनुसुईया गोस्वामी ने इस बार वार्ड 98 से चुनाव लड़ा था। उन्होंने कांग्रेस के आयुष पारेता को 393 वोटों से हराया। अनुसुईया को बिरला खेमे की भरोसेमंद माना जाता है और इसी वजह से उनका नाम महापौर की रेस में चल रहा है। अनुसुईया और उनके कार्यकर्ता भी मानकर चल रहे हैं कि पार्टी उन्हें मेयर पद के लिए आगे कर सकती है। दूसरी तरफ वार्ड नंबर 83 से भाजपा की पार्षद बनीं सीमा चौधरी भी मेयर पद की रेस में शामिल हैं। सीमा चौधरी के पति धीरेन्द्र चौधरी पूर्व पार्षद रह चुके हैं। यह दंपती भी बिरला खेमे के भरोसेमंद बताए जाते हैं।महापौर पद की दावेदारी की सूची में दो और नाम शहर की जनता को चौंका सकते हैं। इनमें एक नाम पुष्पा चौधरी का है, जो पूर्व पार्षद देवेंद्र चौधरी की पत्नी हैं। दूसरा नाम प्रतिभा सुमन का है, जिन्होंने कांग्रेस की तस्मीन कुरैशी को 372 वोटों से हराया है। प्रतिभा गृहिणी हैं और भाजपा महिला विंग से जुड़ी हुई हैं। वहीं, वार्ड 87 की मतगणना के दौरान एक ईवीएम मशीन में खराबी आ गई थी। इस वार्ड के एक बूथ पर दोबारा मतदान होने के बाद आज परिणाम घोषित किया गया। इसमें भाजपा की पुष्पा चौधरी ने जीत हासिल की है। ऐसे में उन्हें भी मेयर पद की दावेदारी से बाहर नहीं माना जा रहा है।