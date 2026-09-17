फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Kota News ›   DSP posted in Kota dies of heart attack, wave of mourning in police department

कोटा: डीएसपी गिरिराज गर्ग की अचानक मौत, सरकारी क्वार्टर में क्या हुआ था?

Fri, 18 Sep 2026 08:13 AM IST
कोटा ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोटा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोटा Published by: कोटा ब्यूरो Updated Fri, 18 Sep 2026 08:13 AM IST
सार

राजस्थान के कोटा में खनन विभाग में डीएसपी के पद पर तैनात गिरिराज गर्ग की हार्ट अटैक से मौत हो गई। वह सरकारी क्वार्टर में मौजूद थे, जहां अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद कर्मचारी उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।

विज्ञापन
DSP posted in Kota dies of heart attack, wave of mourning in police department
डीएसपी की मौत से पुलिस विभाग में शोक की लहर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

राजस्थान के कोटा जिले में पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) के पद पर तैनात अधिकारी गिरिराज गर्ग की हार्ट अटैक से मौत का मामला सामने आया है। गिरिराज गर्ग सरकारी क्वार्टर में रह रहे थे। वर्तमान में वह खनन विभाग में डीएसपी के पद पर तैनात थे। अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद कर्मचारी उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। परिजनों ने मौत को लेकर किसी तरह की शंका जाहिर नहीं की है। ऐसे में पुलिस ने मर्ग दर्ज कर मामले को जांच में लिया है।

विज्ञापन

सरकारी क्वार्टर में अचानक बिगड़ी तबीयत

दादाबाड़ी थाने के एएसआई प्रेम सिंह ने बताया कि डीएसपी गिरिराज गर्ग मूल रूप से भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ के रहने वाले थे। वह 14वीं आरएसी बटालियन में सहायक कमांडेंट के पद पर कार्यरत थे। इस बटालियन का मुख्यालय डीग पहाड़ी में है, जबकि कोटा में भी इसका कार्यालय बना हुआ है। एएसआई के अनुसार, जिस समय गिरिराज गर्ग को हार्ट अटैक आया, उस समय वह अपने सरकारी क्वार्टर में ही मौजूद थे। अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। इसके बाद वहां मौजूद कर्मचारी उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में चिकित्सकों ने उनका उपचार शुरू किया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया।

विज्ञापन

पहले से हृदय रोग से पीड़ित थे डीएसपी

परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार, गिरिराज गर्ग पहले से ही हृदय संबंधी बीमारी से पीड़ित थे। करीब छह महीने पहले भी उनकी तबीयत खराब हुई थी। इसके बाद उन्हें जयपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां उनकी एंजियोप्लास्टी की गई थी और बाद में स्टंट भी डाले गए थे। परिजनों के कोटा पहुंचने के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।

विज्ञापन
विज्ञापन

मांडलगढ़ में राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार

गिरिराज गर्ग का अंतिम संस्कार उनके पैतृक स्थान मांडलगढ़ में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। उनके परिवार में पत्नी, दो बेटे और बुजुर्ग पिता हैं। डीएसपी के निधन की सूचना के बाद पुलिस विभाग में शोक की लहर है। पुलिस अधिकारियों और साथी जवानों ने गिरिराज गर्ग के निधन पर शोक जताया है।

परिजनों ने नहीं जताई कोई शंका

पुलिस के अनुसार, गिरिराज गर्ग की मौत को लेकर परिजनों ने किसी तरह की शंका जाहिर नहीं की है। उनकी बीमारी और पूर्व में हुई एंजियोप्लास्टी की जानकारी भी परिजनों की ओर से दी गई है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग दर्ज किया है और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed