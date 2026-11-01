कोटा: 1,507 करोड़ रुपये से बनेगा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य; 3,200 मीटर का होगा रनवे

राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र को हवाई सेवा से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। केंद्र सरकार कोटा-बूंदी के शंभूपुरा में 1,507 करोड़ रुपये की लागत से नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बना रही है। इस परियोजना को अक्तूबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। एयरपोर्ट बनने से कोटा और बूंदी के साथ आसपास के जिलों के लोगों को भी हवाई सफर की सुविधा मिल सकेगी। फिलहाल परियोजना की चहारदीवारी का निर्माण अंतिम चरण में है। इसके पूरा होते ही रनवे, टर्मिनल भवन और अन्य बुनियादी सुविधाओं के निर्माण का काम तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। परियोजना के तहत आधुनिक सुविधाओं से लैस एयरपोर्ट विकसित किया जा रहा है, जहां भविष्य में घरेलू के साथ अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के संचालन की भी व्यवस्था होगी।

440 हेक्टेयर जमीन पर तैयार हो रहा एयरपोर्ट

कोटा-बूंदी के शंभूपुरा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास 7 मार्च 2026 को किया गया था। इसका निर्माण करीब 440 हेक्टेयर यानी लगभग 1,088 एकड़ जमीन पर किया जा रहा है। एयरपोर्ट के लिए बड़े क्षेत्र का चयन इस तरह किया गया है कि भविष्य में यात्रियों की संख्या और जरूरतों के अनुसार इसका विस्तार करने में परेशानी न हो। इस पूरी परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने 1,507 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया है। फिलहाल चहारदीवारी का काम अंतिम चरण में चल रहा है। इसके पूरा होने के बाद रनवे, टर्मिनल भवन और एयरपोर्ट से जुड़ी दूसरी आधारभूत सुविधाओं का निर्माण मुख्य प्राथमिकता होगी।

विज्ञापन

3,200 मीटर लंबा रनवे, दिन-रात संचालित होंगी उड़ानें

शंभूपुरा एयरपोर्ट का डिजाइन आधुनिक विमानन सुविधाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। यहां 3,200 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा रनवे बनाया जाएगा। इसे इस तरह विकसित किया जा रहा है कि दिन और रात दोनों समय विमानों का संचालन किया जा सके।

विज्ञापन

विज्ञापन

इस सुविधा से एयरपोर्ट पर उड़ानों का संचालन अधिक सुगम होगा। परियोजना के तहत भविष्य में घरेलू उड़ानों के साथ अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की सुविधा उपलब्ध कराने की भी योजना है। इससे हाड़ौती क्षेत्र के लोगों को हवाई यात्रा के लिए दूसरे शहरों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी।

20 हजार वर्ग मीटर में बनेगा आधुनिक टर्मिनल भवन

यात्रियों की सुविधा के लिए एयरपोर्ट परिसर में 20 हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल में आधुनिक टर्मिनल भवन बनाया जाएगा। इसमें यात्रियों के आगमन, प्रस्थान और प्रतीक्षा के लिए विश्वस्तरीय सुविधाएं विकसित की जाएंगी। टर्मिनल भवन को यात्रियों की आवाजाही और सुविधाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। एयरपोर्ट की अन्य आधारभूत सुविधाओं के साथ इसका निर्माण भी परियोजना के अगले चरण का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा।

अक्तूबर 2027 तक निर्माण पूरा करने का लक्ष्य

केंद्र सरकार ने शंभूपुरा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजना को पूरा करने के लिए अक्तूबर 2027 की समय-सीमा तय की है। फिलहाल चहारदीवारी का निर्माण अंतिम चरण में है और इसके बाद रनवे तथा टर्मिनल भवन समेत अन्य कार्य शुरू होंगे। परियोजना पूरी होने के बाद कोटा, बूंदी और आसपास के जिलों के लोगों को हवाई सेवा का लाभ मिलने की उम्मीद है। इससे हाड़ौती क्षेत्र की हवाई कनेक्टिविटी को भी विस्तार मिलेगा।