कोटा: नशे से साइबर ठगी तक पुलिस का बड़ा एक्शन, डोडा चूरा-शराब बरामद; 35 हजार की ठगी का आरोपी भी गिरफ्तार

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कोटा शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पंजाब निवासी तस्कर सुखवीर सिंह को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से पुलिस ने 14 किलो 350 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा बरामद किया है।पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति की संदिग्ध गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। उसके बैग में कुछ संदिग्ध वस्तु होने की आशंका थी और वह ट्रेन से पंजाब जाने वाला था। सूचना के आधार पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया।पुलिस ने उसकी ट्रॉली बैग की तलाशी ली तो उसमें अफीम डोडा चूरा बरामद हुआ। इसके बाद आरोपी तस्कर को गिरफ्तार कर उसका मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया गया। मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।दूसरी कार्रवाई में जिले की मंडाना थाना पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने कार के जरिए शराब तस्करी कर रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से विभिन्न ब्रांड की 120 शराब की बोतलें बरामद की गईं।ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि शराब की बोतलों को कार के अंदर एक सीक्रेट जगह पर छिपाकर रखा गया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कार सवार युवक चैहान माहिर राजेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक जब्त की गई शराब की कीमत करीब 10 लाख रुपये बताई गई है। मामले में आरोपी से शराब की तस्करी से जुड़े नेटवर्क के बारे में पूछताछ की जा रही है।वहीं, कोटा शहर पुलिस ने साइबर ठगी के एक मामले का भी खुलासा किया है। शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि 9 जून को नयापुरा निवासी दिनेश प्रजापति ने शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़ित ने बताया कि उसके मोबाइल पर अपडेट से संबंधित एक मैसेज आया था। इसके बाद उसका मोबाइल हैंग हो गया। कुछ ही देर बाद उसके बैंक खाते से 35 हजार 168 रुपये निकल गए।शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और जोधपुर निवासी उवेश खान को गिरफ्तार किया। पुलिस अब आरोपी से साइबर ठगी से संबंधित जानकारी जुटा रही है और यह पता लगाने में लगी है कि इस वारदात में उसके साथ और कौन लोग शामिल हैं।