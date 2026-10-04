जयपुर पोलो सीजन: मेफेयर 84 बनी विजेता… शमशीर अली बने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, अभिनेत्री डायना पेंटी भी रहीं मौजूद

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

भावनगर पोलो ट्रॉफी के खिताबी मुकाबले में टीम मेफेयर 84 और टीम मेफेयर पोलो के बीच शुरुआती मिनटों से ही कांटे की टक्कर देखने को मिली। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने गेंद पर नियंत्रण हासिल करने और गोल दागने के लिए पूरा जोर लगाया। अंतिम क्षणों तक चले इस संघर्षपूर्ण मैच में टीम मेफेयर 84 ने 9-8 से जीत हासिल की। विजेता टीम की ओर से स्टार खिलाड़ी शमशीर अली ने आक्रामक प्रदर्शन करते हुए पांच गोल किए। उनके साथी खिलाड़ी हुर्र अली ने चार गोल दागकर टीम को खिताबी जीत दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। टीम के अन्य सदस्यों प्रताप सिंह कानोता और अनय शाह ने भी मैदान पर शानदार खेल दिखाते हुए जीत में अपनी भूमिका निभाई।दूसरी ओर उपविजेता रही टीम मेफेयर पोलो ने भी प्रतिद्वंद्वी टीम को हर मोड़ पर कड़ी चुनौती दी। टीम की तरफ से मार्टिन कार्लोस डोनोवन ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पांच गोल दागे। उनके अलावा जयवीरसिंह गोहिल ने दो गोल और रणशय पुरोहित ने एक गोल किया। टीम के सदस्य कुलदीप सिंह राठौड़ ने विपक्षी आक्रमणों को विफल करने का हरसंभव प्रयास किया। हालांकि, तमाम कोशिशों के बावजूद टीम मेफेयर पोलो महज एक गोल के अंतर से पिछड़ गई और ट्रॉफी जीतने से वंचित रह गई।फाइनल मुकाबले में पांच गोल करके अपनी टीम की खिताबी जीत की पटकथा लिखने वाले शमशीर अली को प्रतियोगिता का मोस्ट वैल्युएबल प्लेयर चुना गया। फ्लडलाइट्स की चकाचौंध रोशनी में घोड़ों की तेज रफ्तार और हर गोल के साथ दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट ने मैदान के माहौल को जीवंत बना दिया। इस मुकाबले के दौरान बॉलीवुड अभिनेत्री डायना पेंटी और मॉडल लारिसा बोनेसी की मौजूदगी मुख्य आकर्षण रही।पहली बार पोलो मैच देखने पहुंचीं डायना पेंटी ने बताया कि वह इस मुकाबले को लेकर बहुत उत्साहित थीं और रात के समय पोलो का ऐसा अद्भुत माहौल देखकर उन्हें बेहद खुशी हुई। जयपुर पोलो सीजन का अगला मुख्य मुकाबला सवाई मान गार्ड कप होगा। इस आठ गोल प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला 10 अक्तूबर को राजस्थान पोलो क्लब मैदान पर नाइट पोलो के रूप में खेला जाएगा।