जिले में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव की मतगणना के बीच राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। अलग-अलग वार्डों से नतीजे सामने आ रहे हैं। जिला परिषद के वार्ड 32 से कांग्रेस प्रत्याशी राजसिंह झाला ने 1575 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है। राजसिंह झाला पूर्व मंत्री स्वर्गीय गुलाब सिंह शक्तावत के दोहिते और पूर्व विधायक स्वर्गीय गजेंद्र सिंह शक्तावत के भांजे हैं। उन्हें पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना का करीबी भी माना जाता है।

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वहीं जिला परिषद के वार्ड 31 से कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद सिंह पटिया ने जीत हासिल की है। दूसरी ओर वार्ड 40 से भाजपा के पूर्व देहात जिलाध्यक्ष डॉ. चंद्रगुप्त सिंह चौहान और वार्ड 35 से भाजपा प्रत्याशी ललित सिंह सिसोदिया आगे चल रहे हैं।पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव में भी कई अहम नतीजे सामने आए हैं। गिर्वा पंचायत समिति के वार्ड 4 से कांग्रेस प्रत्याशी विवेक कटारा ने जीत दर्ज की है। वह पूर्व मंत्री स्वर्गीय खेमराज कटारा के बेटे हैं। सबसे चर्चित मुकाबलों में ऋषभदेव पंचायत समिति का वार्ड 4 भी रहा। यहां भाजपा के पूर्व विधायक नानालाल अहारी के बेटे सोनू अहारी को हार का सामना करना पड़ा है। सोनू अहारी मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष भी रह चुके हैं।इसके अलावा भींडर पंचायत समिति के वार्ड 2 में निर्दलीय प्रत्याशी मांगीबाई ने जीत दर्ज की है। मांगीबाई को कुल 828 वोट मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी प्रकाशी को 754 वोट मिले। इस तरह मांगीबाई ने 74 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। जिले के अन्य वार्डों में भी मतगणना जारी है। शेष सीटों के नतीजे आने के साथ ही जिला परिषद और पंचायत समितियों की चुनावी तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी।