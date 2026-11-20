राजस्थान के पंचायत चुनाव में भाजपा को राजधानी जयपुर में बड़ा झटका लगा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर और कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के क्षेत्र झोटवाड़ा की पंचायत समितियों में पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। सांगानेर में भाजपा महज तीन सीटों पर सिमट गई, जबकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) ने आठ वार्ड जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया। झोटवाड़ा में कांग्रेस ने आठ सीटों के साथ बहुमत हासिल किया और भाजपा को सिर्फ एक वार्ड मिला।

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जयपुर जिले की 22 पंचायत समितियों के कुल 386 वार्डों में से अब तक घोषित 341 सीटों के नतीजों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। कांग्रेस ने 190 वार्डों में जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा को 78 सीटें मिली हैं। आरएलपी ने 53 और निर्दलीय व अन्य प्रत्याशियों ने 20 वार्डों में जीत हासिल की है। अभी 45 वार्डों के नतीजे घोषित होने बाकी हैं।दूसरी ओर पंचायत चुनाव में कई दिग्गज नेताओं के परिवारों की प्रतिष्ठा भी दांव पर थी। कहीं बेटों ने जीत दर्ज कर राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया, तो कहीं मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं के परिवारों को हार का सामना करना पड़ा। पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी और भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ के बेटों ने जीत हासिल की, जबकि यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा की पत्नी चुनाव हार गईं।मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर में भाजपा का प्रदर्शन सबसे चौंकाने वाला रहा। यहां पंचायत समिति के सभी 15 वार्डों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। इनमें आरएलपी ने आठ वार्ड जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया। कांग्रेस को तीन, भाजपा को तीन और अन्य को एक सीट मिली। मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में भाजपा का तीसरे नंबर पर रहना पार्टी के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है।कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के क्षेत्र झोटवाड़ा में भी भाजपा को करारी हार मिली। यहां सभी 15 वार्डों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। कांग्रेस ने आठ वार्ड जीतकर बहुमत हासिल किया, जबकि आरएलपी को तीन और अन्य को तीन सीटें मिलीं। भाजपा सिर्फ एक वार्ड जीत सकी। मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में पार्टी की यह स्थिति स्थानीय संगठन और चुनावी समीकरणों को लेकर सवाल खड़े करती है।जयपुर जिले की पंचायत समितियों के नतीजों में कांग्रेस भाजपा से काफी आगे है। अब तक घोषित 341 वार्डों में कांग्रेस को 190 सीटें मिली हैं, जबकि भाजपा 78 पर है। आरएलपी ने 53 सीटें जीतकर ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। निर्दलीय और अन्य प्रत्याशियों के खाते में 20 सीटें गई हैं। कुल 386 वार्डों में से 45 के नतीजे अभी बाकी हैं।नेताओं के परिवारों की जीत की बात करें तो बूंदी जिला परिषद के वार्ड 20 से पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी के बेटे मनीष सैनी ने जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी जमना लाल सैनी को 2,528 वोटों से हराया।चूरू में भाजपा नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के बेटे पराक्रम सिंह राठौड़ भी जिला परिषद का चुनाव जीत गए। राठौड़ परिवार की पुत्रवधू कनिका सिंह भी चुनाव मैदान में थीं, लेकिन उनके नतीजे की पुष्टि अभी उपलब्ध आंकड़ों से नहीं हुई है।बीकानेर में पूर्व मंत्री गोविंदराम मेघवाल के बेटे गौरव मेघवाल ने पंचायत समिति सदस्य का चुनाव जीत लिया। वहीं उनकी बेटी सरिता चौहान जिला परिषद सदस्य के चुनाव में निर्णायक बढ़त बनाए हुए हैं। इस तरह मेघवाल परिवार के दो सदस्य ग्रामीण राजनीति में अपनी जगह बनाने की कोशिश में हैं। सरिता की जीत का अंतिम नतीजा घोषित होने के बाद ही स्थिति साफ होगी।यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा की पत्नी शांतिदेवी चुनाव हार गईं। उन्हें 57 वोटों से पराजय का सामना करना पड़ा। खर्रा परिवार के अन्य सदस्य भी चुनाव मैदान में थे। उनके बेटे अजय सिंह और दुर्गा सिंह तथा भाई की पत्नी प्रतिमा खर्रा के नतीजों का पूरा मिलान होना बाकी है।भाजपा के वरिष्ठ नेता भंवर सिंह पलाड़ा की पत्नी सुशील कंवर पलाड़ा को भी हार का सामना करना पड़ा। इन नतीजों से साफ है कि बड़े नेताओं का राजनीतिक प्रभाव हर सीट पर जीत की गारंटी नहीं बन सका।उदयपुर की गिर्वा पंचायत समिति के वार्ड चार से पूर्व मंत्री खेमराज कटारा के बेटे विवेक कटारा ने 400 से अधिक वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। इस जीत से कटारा परिवार को ग्रामीण राजनीति में मजबूती मिली है।