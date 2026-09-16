राजस्थान: बालोतरा में कपड़ा मिल में लगी भीषण आग, लाखों का माल जलकर राख; जानें कैसे भड़की आग

बालोतरा के तृतीय चरण स्थित कपड़ा उद्योग क्षेत्र में मनमित कॉटन मिल्स में अचानक आग लग गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। कुछ ही देर में आग ने मिल परिसर में रखे कपड़े को चपेट में ले लिया और लपटें तेजी से फैलने लगीं।

मिल में आग तेजी से फैलने की सूचना मिलते ही कर्मचारियों और आसपास के लोगों में चिंता बढ़ गई। आग की लपटें और धुआं उठता देख दमकल विभाग को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही सीईटीपी फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया।

विज्ञापन

कपड़ा ज्वलनशील होने के कारण आग तेजी से फैल रही थी। दमकल कर्मियों ने लगातार पानी की बौछार कर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद आग को नियंत्रित किया जा सका। दमकल टीम की तत्परता से आग को मिल के अन्य हिस्सों और आसपास की औद्योगिक इकाइयों तक फैलने से रोक लिया गया।

विज्ञापन

विज्ञापन



लाखों रुपये का माल जला

आग से मिल में रखा कपड़ा और अन्य सामग्री जलकर नष्ट हो गई। फैक्ट्री मालिक राजेंद्र हुन्डिया के अनुसार हादसे में करीब 18 लाख रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ है। प्रभावित सामग्री का आकलन किए जाने के बाद नुकसान की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। फैक्ट्री प्रबंधन के अनुसार प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट सामने आ रही है। हालांकि, आग के वास्तविक कारण और कुल नुकसान की विस्तृत जानकारी जांच के बाद ही सामने आएगी।



पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लिया जायजा

आग की सूचना मिलने के बाद बालोतरा पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस टीम ने मिल परिसर का निरीक्षण किया और घटना से जुड़ी जानकारी जुटाई। आग लगने की परिस्थितियों और नुकसान से संबंधित पहलुओं की भी जानकारी ली गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसे में किसी व्यक्ति के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने के कारण और नुकसान से जुड़े अन्य तथ्य जांच पूरी होने के बाद स्पष्ट होंगे।