बालोतरा नगर पालिका चुनाव: वोट मांगने पहुंचे दो प्रत्याशियों के परिवारों में विवाद, कथित थप्पड़ से बढ़ा हंगामा

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घटना के बाद वार्ड में कुछ समय के लिए हंगामे की स्थिति बनी रही। चुनावी प्रचार के बीच हुए इस विवाद की चर्चा पूरे क्षेत्र में होने लगी है। वार्ड नंबर 5 में पहले से ही चुनावी मुकाबला रोचक बना हुआ था, लेकिन इस घटना के बाद दोनों प्रत्याशियों के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और अधिक चर्चा में आ गई है।नगर पालिका चुनाव को लेकर प्रत्याशी और उनके समर्थक लगातार मतदाताओं तक पहुंच रहे हैं। वार्ड नंबर 5 में भी विभिन्न प्रत्याशियों के समर्थक घर-घर जाकर लोगों से संपर्क कर रहे थे। इसी दौरान भाजपा प्रत्याशी माडू देवी के परिवार और कांग्रेस प्रत्याशी इमरती देवी के परिवार के सदस्य आमने-सामने आ गए।बताया जा रहा है कि मतदान की अपील और चुनाव प्रचार को लेकर दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हुई। शुरुआत में मामला केवल कहासुनी तक सीमित था, लेकिन कुछ ही देर में दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए। विवाद बढ़ने के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी इमरती देवी की बेटी और भाजपा प्रत्याशी माडू देवी के बेटे के बीच भी तीखी नोकझोंक हुई।इसी दौरान भाजपा प्रत्याशी के बेटे को कथित तौर पर थप्पड़ मारे जाने की बात सामने आई। इसके बाद मौके पर हंगामा बढ़ गया और आसपास के लोग भी वहां एकत्र हो गए। कुछ देर तक वार्ड में तनावपूर्ण स्थिति बनी रही, बाद में मामला शांत हुआ।जिस महिला पर भाजपा प्रत्याशी के बेटे को थप्पड़ मारने का आरोप लगाया गया है, वह धोरीमन्ना पंचायत समिति की पूर्व प्रधान भी रह चुकी हैं। ऐसे में चुनाव प्रचार के दौरान हुई इस घटना ने स्थानीय राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज कर दी है।बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष अलग-अलग क्षेत्रों में मतदाताओं से संपर्क कर रहे थे। इसी दौरान वोट मांगने और चुनाव प्रचार को लेकर दोनों परिवारों के बीच किसी बात पर मतभेद हो गया। बातचीत देखते ही देखते बहस में बदल गई और दोनों ओर से लोग आमने-सामने आ गए। फिलहाल घटना को लेकर दोनों पक्षों के अपने-अपने दावे सामने आ सकते हैं। पुलिस में शिकायत या अन्य कानूनी कार्रवाई की जानकारी सामने आने के बाद पूरे मामले की स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।