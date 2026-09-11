बालोतरा नगर पालिका चुनाव: वोट मांगने पहुंचे दो प्रत्याशियों के परिवारों में विवाद, कथित थप्पड़ से बढ़ा हंगामा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बालोतरा Published by: बालोतरा ब्यूरो Updated Fri, 11 Sep 2026 04:27 PM IST
सार
बालोतरा के धोरीमन्ना नगर पालिका के वार्ड नंबर पांच में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशियों के परिवार आमने-सामने आ गए। कहासुनी के बाद विवाद बढ़ा और कांग्रेस प्रत्याशी की बेटी पर भाजपा प्रत्याशी के बेटे को थप्पड़ मारने का आरोप लगा।
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विस्तार
बालोतरा जिले की धोरीमन्ना नगर पालिका में चुनावी सरगर्मियों के बीच वार्ड नंबर 5 में प्रचार के दौरान विवाद का मामला सामने आया है। घर-घर जाकर मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे दो प्रत्याशियों के परिवारों के बीच शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते तीखी बहस और हाथापाई तक पहुंच गई। आरोप है कि विवाद के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी इमरती देवी की बेटी ने भाजपा प्रत्याशी माडू देवी के बेटे को थप्पड़ जड़ दिया।
घर-घर प्रचार के दौरान आमने-सामने आए दोनों पक्ष
घटना के बाद वार्ड में कुछ समय के लिए हंगामे की स्थिति बनी रही। चुनावी प्रचार के बीच हुए इस विवाद की चर्चा पूरे क्षेत्र में होने लगी है। वार्ड नंबर 5 में पहले से ही चुनावी मुकाबला रोचक बना हुआ था, लेकिन इस घटना के बाद दोनों प्रत्याशियों के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और अधिक चर्चा में आ गई है।
नगर पालिका चुनाव को लेकर प्रत्याशी और उनके समर्थक लगातार मतदाताओं तक पहुंच रहे हैं। वार्ड नंबर 5 में भी विभिन्न प्रत्याशियों के समर्थक घर-घर जाकर लोगों से संपर्क कर रहे थे। इसी दौरान भाजपा प्रत्याशी माडू देवी के परिवार और कांग्रेस प्रत्याशी इमरती देवी के परिवार के सदस्य आमने-सामने आ गए।
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कहासुनी से बढ़ा विवाद, थप्पड़ मारने का आरोप
बताया जा रहा है कि मतदान की अपील और चुनाव प्रचार को लेकर दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हुई। शुरुआत में मामला केवल कहासुनी तक सीमित था, लेकिन कुछ ही देर में दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए। विवाद बढ़ने के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी इमरती देवी की बेटी और भाजपा प्रत्याशी माडू देवी के बेटे के बीच भी तीखी नोकझोंक हुई।
इसी दौरान भाजपा प्रत्याशी के बेटे को कथित तौर पर थप्पड़ मारे जाने की बात सामने आई। इसके बाद मौके पर हंगामा बढ़ गया और आसपास के लोग भी वहां एकत्र हो गए। कुछ देर तक वार्ड में तनावपूर्ण स्थिति बनी रही, बाद में मामला शांत हुआ।
पूर्व प्रधान रह चुकी हैं आरोपित महिला
जिस महिला पर भाजपा प्रत्याशी के बेटे को थप्पड़ मारने का आरोप लगाया गया है, वह धोरीमन्ना पंचायत समिति की पूर्व प्रधान भी रह चुकी हैं। ऐसे में चुनाव प्रचार के दौरान हुई इस घटना ने स्थानीय राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज कर दी है।
वोट मांगने को लेकर शुरू हुआ था विवाद
बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष अलग-अलग क्षेत्रों में मतदाताओं से संपर्क कर रहे थे। इसी दौरान वोट मांगने और चुनाव प्रचार को लेकर दोनों परिवारों के बीच किसी बात पर मतभेद हो गया। बातचीत देखते ही देखते बहस में बदल गई और दोनों ओर से लोग आमने-सामने आ गए। फिलहाल घटना को लेकर दोनों पक्षों के अपने-अपने दावे सामने आ सकते हैं। पुलिस में शिकायत या अन्य कानूनी कार्रवाई की जानकारी सामने आने के बाद पूरे मामले की स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।
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घर-घर प्रचार के दौरान आमने-सामने आए दोनों पक्ष
घटना के बाद वार्ड में कुछ समय के लिए हंगामे की स्थिति बनी रही। चुनावी प्रचार के बीच हुए इस विवाद की चर्चा पूरे क्षेत्र में होने लगी है। वार्ड नंबर 5 में पहले से ही चुनावी मुकाबला रोचक बना हुआ था, लेकिन इस घटना के बाद दोनों प्रत्याशियों के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और अधिक चर्चा में आ गई है।
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नगर पालिका चुनाव को लेकर प्रत्याशी और उनके समर्थक लगातार मतदाताओं तक पहुंच रहे हैं। वार्ड नंबर 5 में भी विभिन्न प्रत्याशियों के समर्थक घर-घर जाकर लोगों से संपर्क कर रहे थे। इसी दौरान भाजपा प्रत्याशी माडू देवी के परिवार और कांग्रेस प्रत्याशी इमरती देवी के परिवार के सदस्य आमने-सामने आ गए।
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कहासुनी से बढ़ा विवाद, थप्पड़ मारने का आरोप
बताया जा रहा है कि मतदान की अपील और चुनाव प्रचार को लेकर दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हुई। शुरुआत में मामला केवल कहासुनी तक सीमित था, लेकिन कुछ ही देर में दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए। विवाद बढ़ने के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी इमरती देवी की बेटी और भाजपा प्रत्याशी माडू देवी के बेटे के बीच भी तीखी नोकझोंक हुई।
इसी दौरान भाजपा प्रत्याशी के बेटे को कथित तौर पर थप्पड़ मारे जाने की बात सामने आई। इसके बाद मौके पर हंगामा बढ़ गया और आसपास के लोग भी वहां एकत्र हो गए। कुछ देर तक वार्ड में तनावपूर्ण स्थिति बनी रही, बाद में मामला शांत हुआ।
पूर्व प्रधान रह चुकी हैं आरोपित महिला
जिस महिला पर भाजपा प्रत्याशी के बेटे को थप्पड़ मारने का आरोप लगाया गया है, वह धोरीमन्ना पंचायत समिति की पूर्व प्रधान भी रह चुकी हैं। ऐसे में चुनाव प्रचार के दौरान हुई इस घटना ने स्थानीय राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज कर दी है।
वोट मांगने को लेकर शुरू हुआ था विवाद
बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष अलग-अलग क्षेत्रों में मतदाताओं से संपर्क कर रहे थे। इसी दौरान वोट मांगने और चुनाव प्रचार को लेकर दोनों परिवारों के बीच किसी बात पर मतभेद हो गया। बातचीत देखते ही देखते बहस में बदल गई और दोनों ओर से लोग आमने-सामने आ गए। फिलहाल घटना को लेकर दोनों पक्षों के अपने-अपने दावे सामने आ सकते हैं। पुलिस में शिकायत या अन्य कानूनी कार्रवाई की जानकारी सामने आने के बाद पूरे मामले की स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।