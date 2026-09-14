निकाय चुनाव: बालोतरा में भाजपा का दबदबा, सातों निकायों में बहुमत; 185 में 105 वार्ड जीते

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नगर परिषद बालोतरा के 55 वार्डों में भाजपा ने 29, कांग्रेस ने 23 और निर्दलीयों ने तीन सीटें जीतीं।

नगर पालिका जसोल के 20 वार्डों में भाजपा को 11, कांग्रेस को सात और निर्दलीयों को दो सीटें मिलीं।

नगर पालिका सिवाना के 25 वार्डों में भाजपा ने 14, कांग्रेस ने नौ और निर्दलीयों ने दो वार्ड जीते।

नगर पालिका समदड़ी के 25 वार्डों में भाजपा को 14, कांग्रेस को आठ और निर्दलीयों को तीन सीटें मिलीं।

नगर पालिका सिणधरी के 20 वार्डों में भाजपा ने 12, कांग्रेस ने पांच और निर्दलीयों ने तीन सीटें जीतीं।

नगर पालिका गुड़ामालानी के 20 वार्डों में भाजपा को 11, कांग्रेस को सात और निर्दलीयों को दो सीटें मिलीं।

नगर पालिका धोरीमन्ना के 20 वार्डों में भाजपा ने 14, कांग्रेस ने तीन और निर्दलीयों ने तीन सीटें जीतीं।

चुनाव परिणामों की सबसे खास बात यह रही कि जिले के सभी सातों नगरीय निकायों में भाजपा बहुमत का आंकड़ा पार करने में सफल रही। इससे आने वाले समय में नगर परिषद और नगर पालिकाओं के बोर्ड गठन में भाजपा की स्थिति मजबूत मानी जा रही है।जिला निर्वाचन अधिकारी सुशील कुमार यादव के अनुसार, बालोतरा जिले में नगर परिषद बालोतरा के साथ नगर पालिका जसोल, सिवाना, समदड़ी, सिणधरी, गुड़ामालानी और धोरीमन्ना के कुल 185 वार्डों में चुनाव हुए। मतगणना पूरी होने के बाद सामने आए नतीजों में भाजपा को करीब 56.8 प्रतिशत वार्डों पर जीत मिली। कांग्रेस को 62 और निर्दलीयों को 18 वार्डों में सफलता मिली।बालोतरा नगर परिषद में भाजपा को बहुमतजिले के सबसे बड़े शहरी निकाय नगर परिषद बालोतरा के 55 वार्डों के परिणामों में भाजपा ने 29 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया। कांग्रेस के खाते में 23 सीटें गईं, जबकि तीन वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। कई वार्डों में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला रहा, लेकिन अंतिम परिणाम में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी।नगर पालिका जसोल के 20 वार्डों में भाजपा ने 11 सीटों पर जीत दर्ज कर बहुमत हासिल किया। कांग्रेस को सात वार्डों में जीत मिली, जबकि दो निर्दलीय प्रत्याशी विजयी रहे। भाजपा के बहुमत में आने से यहां बोर्ड गठन का रास्ता आसान हो गया है।नगर पालिका सिवाना के 25 वार्डों में भाजपा ने 14 सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस को नौ और निर्दलीय प्रत्याशियों को दो सीटों पर जीत मिली। कांग्रेस के मजबूत प्रदर्शन के बावजूद भाजपा स्पष्ट बहुमत हासिल करने में सफल रही।नगर पालिका समदड़ी के 25 वार्डों में भाजपा ने 14 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया। कांग्रेस को आठ और निर्दलीयों को तीन सीटें मिलीं। निर्दलीयों की मौजूदगी के बावजूद भाजपा ने बोर्ड गठन के लिए जरूरी आंकड़ा पार कर लिया।नगर पालिका सिणधरी के 20 वार्डों में भाजपा ने 12 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत दर्ज किया। कांग्रेस को पांच और निर्दलीय प्रत्याशियों को तीन सीटें मिलीं। भाजपा ने आधे से अधिक वार्डों पर कब्जा जमाकर बोर्ड गठन की स्थिति मजबूत कर ली।नगर पालिका गुड़ामालानी के 20 वार्डों में भाजपा ने 11 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया। कांग्रेस को सात और निर्दलीयों को दो सीटें मिलीं। मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच करीबी रहा, लेकिन भाजपा बहुमत का आंकड़ा पार करने में सफल रही।नगर पालिका धोरीमन्ना के 20 वार्डों में भाजपा ने 14 सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस को तीन और निर्दलीयों को तीन सीटें मिलीं। 20 में से 14 वार्ड जीतकर भाजपा ने जिले में अपने सबसे मजबूत प्रदर्शनों में से एक दर्ज किया।चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद अब सभी की निगाहें बोर्ड गठन की प्रक्रिया पर टिक गई हैं। सातों निकायों में बहुमत हासिल करने के कारण भाजपा की स्थिति मजबूत है। 18 वार्डों में निर्दलीयों की जीत भी स्थानीय राजनीति के लिहाज से अहम है, हालांकि किसी भी निकाय में भाजपा को बोर्ड गठन के लिए निर्दलीयों पर निर्भर रहने की स्थिति नहीं बनी है। अब नजर इस बात पर है कि नगर परिषद बालोतरा सहित सातों निकायों में सभापति और अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी किसे मिलती है।