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निकाय चुनाव: बालोतरा में भाजपा का दबदबा, सातों निकायों में बहुमत; 185 में 105 वार्ड जीते

Mon, 14 Sep 2026 09:58 PM IST
बालोतरा ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बालोतरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बालोतरा Published by: बालोतरा ब्यूरो Updated Mon, 14 Sep 2026 09:58 PM IST
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BJP dominates all seven civic bodies in Balotra district, winning 105 out of 185 wards
बालोतरा निकाय चुनाव - फोटो : अमर उजाला
नगर निकाय आम चुनाव 2026 में बालोतरा जिले के सातों नगरीय निकायों के चुनाव परिणाम सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जिले की शहरी राजनीति में मजबूत पकड़ बनाई है। जिले के कुल 185 वार्डों में से भाजपा ने 105 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। कांग्रेस को 62 वार्डों में सफलता मिली, जबकि 18 वार्डों में मतदाताओं ने निर्दलीय प्रत्याशियों पर भरोसा जताया।
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सातों निकायों में भाजपा का बहुमत
चुनाव परिणामों की सबसे खास बात यह रही कि जिले के सभी सातों नगरीय निकायों में भाजपा बहुमत का आंकड़ा पार करने में सफल रही। इससे आने वाले समय में नगर परिषद और नगर पालिकाओं के बोर्ड गठन में भाजपा की स्थिति मजबूत मानी जा रही है।
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185 में 105 वार्ड भाजपा के खाते में
जिला निर्वाचन अधिकारी सुशील कुमार यादव के अनुसार, बालोतरा जिले में नगर परिषद बालोतरा के साथ नगर पालिका जसोल, सिवाना, समदड़ी, सिणधरी, गुड़ामालानी और धोरीमन्ना के कुल 185 वार्डों में चुनाव हुए। मतगणना पूरी होने के बाद सामने आए नतीजों में भाजपा को करीब 56.8 प्रतिशत वार्डों पर जीत मिली। कांग्रेस को 62 और निर्दलीयों को 18 वार्डों में सफलता मिली।
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बालोतरा नगर परिषद में भाजपा को बहुमत
जिले के सबसे बड़े शहरी निकाय नगर परिषद बालोतरा के 55 वार्डों के परिणामों में भाजपा ने 29 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया। कांग्रेस के खाते में 23 सीटें गईं, जबकि तीन वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। कई वार्डों में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला रहा, लेकिन अंतिम परिणाम में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी।

जसोल में भी भाजपा ने साफ की राह
नगर पालिका जसोल के 20 वार्डों में भाजपा ने 11 सीटों पर जीत दर्ज कर बहुमत हासिल किया। कांग्रेस को सात वार्डों में जीत मिली, जबकि दो निर्दलीय प्रत्याशी विजयी रहे। भाजपा के बहुमत में आने से यहां बोर्ड गठन का रास्ता आसान हो गया है।

सिवाना में 14 वार्ड भाजपा के नाम
नगर पालिका सिवाना के 25 वार्डों में भाजपा ने 14 सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस को नौ और निर्दलीय प्रत्याशियों को दो सीटों पर जीत मिली। कांग्रेस के मजबूत प्रदर्शन के बावजूद भाजपा स्पष्ट बहुमत हासिल करने में सफल रही।

समदड़ी में भी भाजपा का बहुमत
नगर पालिका समदड़ी के 25 वार्डों में भाजपा ने 14 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया। कांग्रेस को आठ और निर्दलीयों को तीन सीटें मिलीं। निर्दलीयों की मौजूदगी के बावजूद भाजपा ने बोर्ड गठन के लिए जरूरी आंकड़ा पार कर लिया।

सिणधरी में आधे से ज्यादा वार्ड जीते
नगर पालिका सिणधरी के 20 वार्डों में भाजपा ने 12 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत दर्ज किया। कांग्रेस को पांच और निर्दलीय प्रत्याशियों को तीन सीटें मिलीं। भाजपा ने आधे से अधिक वार्डों पर कब्जा जमाकर बोर्ड गठन की स्थिति मजबूत कर ली।

गुड़ामालानी में करीबी मुकाबले के बीच भाजपा आगे
नगर पालिका गुड़ामालानी के 20 वार्डों में भाजपा ने 11 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया। कांग्रेस को सात और निर्दलीयों को दो सीटें मिलीं। मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच करीबी रहा, लेकिन भाजपा बहुमत का आंकड़ा पार करने में सफल रही।

धोरीमन्ना में भाजपा का सबसे मजबूत प्रदर्शन
नगर पालिका धोरीमन्ना के 20 वार्डों में भाजपा ने 14 सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस को तीन और निर्दलीयों को तीन सीटें मिलीं। 20 में से 14 वार्ड जीतकर भाजपा ने जिले में अपने सबसे मजबूत प्रदर्शनों में से एक दर्ज किया।


सातों निकायों का पूरा चुनावी गणित
  • नगर परिषद बालोतरा के 55 वार्डों में भाजपा ने 29, कांग्रेस ने 23 और निर्दलीयों ने तीन सीटें जीतीं।
  • नगर पालिका जसोल के 20 वार्डों में भाजपा को 11, कांग्रेस को सात और निर्दलीयों को दो सीटें मिलीं।
  • नगर पालिका सिवाना के 25 वार्डों में भाजपा ने 14, कांग्रेस ने नौ और निर्दलीयों ने दो वार्ड जीते।
  • नगर पालिका समदड़ी के 25 वार्डों में भाजपा को 14, कांग्रेस को आठ और निर्दलीयों को तीन सीटें मिलीं।
  • नगर पालिका सिणधरी के 20 वार्डों में भाजपा ने 12, कांग्रेस ने पांच और निर्दलीयों ने तीन सीटें जीतीं।
  • नगर पालिका गुड़ामालानी के 20 वार्डों में भाजपा को 11, कांग्रेस को सात और निर्दलीयों को दो सीटें मिलीं।
  • नगर पालिका धोरीमन्ना के 20 वार्डों में भाजपा ने 14, कांग्रेस ने तीन और निर्दलीयों ने तीन सीटें जीतीं।

अब सभापति और अध्यक्ष पद पर नजर
चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद अब सभी की निगाहें बोर्ड गठन की प्रक्रिया पर टिक गई हैं। सातों निकायों में बहुमत हासिल करने के कारण भाजपा की स्थिति मजबूत है। 18 वार्डों में निर्दलीयों की जीत भी स्थानीय राजनीति के लिहाज से अहम है, हालांकि किसी भी निकाय में भाजपा को बोर्ड गठन के लिए निर्दलीयों पर निर्भर रहने की स्थिति नहीं बनी है। अब नजर इस बात पर है कि नगर परिषद बालोतरा सहित सातों निकायों में सभापति और अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी किसे मिलती है।
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