बालोतरा: जिले के चार नगरीय निकायों में 75.84 फीसदी मतदान, धोरीमन्ना रहा सबसे आगे; 14 को मतगणना

नगर निकाय आम चुनाव-2026 के द्वितीय चरण में शुक्रवार को बालोतरा जिले के चार नगरीय निकायों में मतदाताओं ने लोकतंत्र के पर्व में उत्साह के साथ भागीदारी निभाई। नगर परिषद बालोतरा के साथ ही सिवाना, सिणधरी और धोरीमन्ना नगर पालिकाओं में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। चारों निकायों के 120 वार्डों में कुल 75.84 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

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