बालोतरा: जिले के चार नगरीय निकायों में 75.84 फीसदी मतदान, धोरीमन्ना रहा सबसे आगे; 14 को मतगणना
बालोतरा जिले में नगर निकाय आम चुनाव-2026 के दूसरे चरण में चार नगरीय निकायों के 120 वार्डों में 75.84 फीसदी मतदान हुआ। धोरीमन्ना में सबसे अधिक 91.59 फीसदी और सिवाना में सबसे कम 69.32 फीसदी मतदान दर्ज किया गया।
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नगर निकाय आम चुनाव-2026 के द्वितीय चरण में शुक्रवार को बालोतरा जिले के चार नगरीय निकायों में मतदाताओं ने लोकतंत्र के पर्व में उत्साह के साथ भागीदारी निभाई। नगर परिषद बालोतरा के साथ ही सिवाना, सिणधरी और धोरीमन्ना नगर पालिकाओं में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। चारों निकायों के 120 वार्डों में कुल 75.84 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।
सुबह से मतदान केंद्रों पर लगी कतारें
सुबह मतदान शुरू होने के साथ ही विभिन्न मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की आवाजाही शुरू हो गई थी। दिन चढ़ने के साथ मतदान केंद्रों पर रौनक बढ़ती गई और कई स्थानों पर मतदाताओं की कतारें भी देखने को मिलीं। महिलाओं, बुजुर्गों, युवाओं और दिव्यांग मतदाताओं ने भी मतदान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। पहली बार वोट डालने पहुंचे नव मतदाताओं में भी खासा उत्साह नजर आया।
95 हजार से ज्यादा मतदाता थे पंजीकृत
जिला निर्वाचन अधिकारी सुशील कुमार यादव ने बताया कि द्वितीय चरण के तहत चारों नगरीय निकायों के कुल 120 वार्डों में 95 हजार 142 मतदाता पंजीकृत थे। इनमें से 72 हजार 154 मतदाताओं ने मतदान किया। इस तरह जिले में कुल मतदान प्रतिशत 75.84 फीसदी दर्ज किया गया।
धोरीमन्ना में सबसे ज्यादा 91.59 फीसदी मतदान
चारों नगरीय निकायों में मतदान प्रतिशत के मामले में धोरीमन्ना नगर पालिका सबसे आगे रही। यहां कुल 6 हजार 847 मतदाताओं में से 6 हजार 271 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इससे मतदान प्रतिशत 91.59 फीसदी दर्ज किया गया।
सिणधरी में भी 81 फीसदी से ज्यादा वोटिंग
सिणधरी नगर पालिका में भी मतदान को लेकर लोगों में अच्छा उत्साह देखने को मिला। यहां कुल 7 हजार 198 मतदाताओं में से 5 हजार 858 मतदाताओं ने वोट डाला। सिणधरी में कुल मतदान प्रतिशत 81.38 फीसदी रहा।
बालोतरा में 75.54 फीसदी, सिवाना में सबसे कम मतदान
नगर परिषद बालोतरा में कुल 61 हजार 217 मतदाताओं में से 46 हजार 244 ने मतदान किया। यहां मतदान प्रतिशत 75.54 फीसदी दर्ज किया गया। वहीं सिवाना नगर पालिका में 19 हजार 880 मतदाताओं में से 13 हजार 781 ने मतदान किया। यहां कुल मतदान प्रतिशत 69.32 फीसदी रहा।
दिन बढ़ने के साथ तेज हुई मतदान की रफ्तार
सुबह 10 बजे तक चारों नगरीय निकायों में कुल 27.86 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया था। इसके बाद दोपहर 1 बजे तक मतदान प्रतिशत बढ़कर 53.40 फीसदी पहुंच गया। दोपहर 3 बजे तक कुल मतदान प्रतिशत 65.76 फीसदी हो गया। शाम तक मतदाता लगातार मतदान केंद्रों पर पहुंचते रहे और अंतिम आंकड़े में कुल 75.84 फीसदी मतदान दर्ज किया गया।
बुजुर्गों और युवाओं में भी दिखा उत्साह
मतदान के दौरान समाज के विभिन्न वर्गों की भागीदारी देखने को मिली। वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और महिला मतदाताओं ने भी उत्साह के साथ मतदान किया। कई जगह महिलाएं समूहों में वोट डालने पहुंचीं। वहीं पहली बार मतदान करने वाले युवाओं में भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लेकर खासा उत्साह दिखाई दिया।
सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण तरीके से मतदान
मतदान को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन की ओर से व्यापक व्यवस्थाएं की गई थीं। मतदान केंद्रों पर मतदान दलों के साथ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती रही। जिला निर्वाचन अधिकारी सुशील कुमार यादव के निर्देशन में मतदान प्रक्रिया की लगातार मॉनिटरिंग की गई।
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14 सितंबर को होगी मतगणना, नतीजों का इंतजार
द्वितीय चरण के मतदान के साथ ही बालोतरा जिले में नगर निकाय आम चुनाव-2026 की मतदान प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब प्रत्याशियों और समर्थकों की नजर 14 सितंबर को होने वाली मतगणना पर टिकी है। बालोतरा, सिवाना, सिणधरी और धोरीमन्ना के 120 वार्डों के नतीजे तय करेंगे कि जनता ने किस राजनीतिक दल और निर्दलीय प्रत्याशियों पर भरोसा जताया है।