कपूरथला में हादसा: गर्भवती पत्नी के लिए खाना ले जा रहे युवक की माैत, टक्कर में दूसरे बाइक चालक ने भी दम तोड़ा

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जानकारी के अनुसार प्रभजीत सिंह की पत्नी गर्भवती है और प्रसव के लिए सिविल अस्पताल कपूरथला में भर्ती है। परिजनों के मुताबिक, प्रभजीत घर से अस्पताल में अपनी पत्नी के लिए खाना लेकर जा रहा था। इसी दौरान गांव कड़ाल कलां के पास उसका मोटरसाइकिल दूसरे मोटरसाइकिल से टकरा गया।वहीं, रविंदर सिंह के परिजनों ने बताया कि वह ट्रैक्टरों की वर्कशॉप में काम करता था और काम खत्म करने के बाद मोटरसाइकिल पर अपने घर लौट रहा था। कड़ाल कलां के पास दोनों मोटरसाइकिलों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई।हादसे के बाद दोनों मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें 108 एंबुलेंस की मदद से सिविल अस्पताल कपूरथला पहुंचाया गया। ड्यूटी पर तैनात डॉ. इंद्रप्रीत सिंह ने बताया कि सड़क हादसे में घायल दो लोगों को अस्पताल लाया गया था। जांच के दौरान दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। अस्पताल प्रशासन की ओर से हादसे की सूचना संबंधित थाना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।