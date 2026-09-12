तरनतारन में पुलिस मुठभेड़: वांछित आरोपी जगजीत सिंह ने पुलिस पर की फायरिंग, दो गोलियां लगने से घायल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पुलिस को जगजीत सिंह उर्फ जगी के बारे में गुप्त सूचना मिली थी। वह एक आपराधिक मामले में वांछित था। सूचना के आधार पर पुलिस ने तुरंत उसकी तलाश शुरू की। पुलिस टीम ने आरोपी का पीछा किया। पेट्रोल पंप के पास पीछा किए जाने के दौरान आरोपी ने भागने की कोशिश की। उसका मोटरसाइकिल फिसल गया और वह सड़क पर गिर गया। इसके बाद आरोपी ने अपने अवैध हथियार से पुलिस पार्टी पर गोली चला दी। पुलिस टीम ने पहले उसे चेतावनी दी थी। आरोपी द्वारा फायरिंग जारी रखने पर पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की।पुलिस के अनुसार, जगजीत सिंह पहले से ही मुकदमा नंबर 205 में वांछित था। इस मामले में भी उस पर पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने का आरोप है। पुलिस अब आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच कर रही है। उसके संपर्क में रहने वाले अन्य व्यक्तियों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है।इस घटना के संबंध में थाना सिटी तरनतारन में 12 सितंबर 2026 को मुकदमा नंबर 246 दर्ज किया गया है। इसमें धारा 109 बीएनएस और आर्म्स एक्ट की धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस जांच कर रही है कि आरोपी के पास अवैध हथियार कहां से आया। इस नेटवर्क में उसके साथ कौन-कौन लोग जुड़े हुए हैं, इसकी भी तलाश जारी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जांच आगे बढ़ने पर आरोपी की पूरी भूमिका सामने आएगी।