Mohali News: पांच दिन से थमे सफाई के पहिए चले, शहरवासियों को मिली राहत

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पंजाब सफाई मजदूर फेडरेशन के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन सिंह और प्रदेश महासचिव पवन गोडयाल ने बताया कि एसएसपी के हस्तक्षेप के बाद डीएसपी सिटी-2 हरसिमरन सिंह बल्ल के सहयोग से यूनियन नेताओं की मेयर सरबजीत सिंह समाना और निगम कमिश्नर संदीप सिंह के साथ बैठक करवाई गई। बैठक में चीफ इंजीनियर नरेश बत्ता समेत निगम अधिकारी और यूनियन प्रतिनिधि मौजूद रहे।एक सप्ताह में पांच महीने का वेतन दिलाने का भरोसामोहन सिंह ने बताया कि ठेकेदारों के माध्यम से काम कर रहे सफाई कर्मचारियों का पांच महीने का बकाया वेतन एक सप्ताह में दिलाने का भरोसा दिया गया। कथित तौर पर गलत तरीके से हटाए गए चार कर्मचारियों की ड्यूटी बहाल करने और ईएसआई का पैसा जमा करवाने पर भी सहमति बनी। आईटी सिटी में लगाए गए नए कर्मचारियों को हटाने तथा डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने की पुरानी व्यवस्था बहाल रखने पर भी आश्वासन मिला।यूनियन नेताओं ने कहा कि सभी कर्मचारी काम पर लौट आए हैं और शहर की सफाई पहले की तरह होगी। उन्होंने लोगों को हुई परेशानी के लिए खेद जताया और सहयोग के लिए धन्यवाद किया।