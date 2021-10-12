Mohali News: बधाई मांगकर लौट रहे किन्नरों पर रॉड-डंडों से हमला, एक का टूटा दांत

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आरोप है कि मनिक्षा महंत ने शालू के मुंह पर मुक्के मारे, जिससे उसका दांत टूट गया, जबकि गुरु शबनम से भी मारपीट हुई। तमन्ना महंत पर शीनू की पीठ पर तेजधार हथियार से वार करने का आरोप है। घायलों को सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां आरोपी पक्ष पहुंचकर समझौते का दबाव बनाने लगा और इनकार पर गोली मारने की धमकी दी। बलौंगी पुलिस ने ज्योति महंत, मनिक्षा महंत, तमन्ना महंत, राजेश कुमार व 15-16 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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मोहाली। थाना बलौंगी के गांव मनाणा में बधाई मांगकर लौट रहे किन्नरों पर दूसरे पक्ष ने कथित तौर पर रॉड-डंडों से हमला कर दिया। घायल शालू ने पुलिस को बताया कि वह अपने गुरु शबनम और शीनू के साथ वधाई मांगकर लौट रहा था, तभी मनिक्षा महंत, तमन्ना महंत, राजेश कुमार व 15-16 अन्य लोग दो गाड़ियों में पीछा करते हुए आए और घेर लिया।