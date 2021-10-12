Mohali News: बिजली कटौती के खिलाफ अकाली दल का डीसी कार्यालय के बाहर धरना

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अकाली दल की प्रमुख मांगें

गांवों और उद्योगों में लगाए जा रहे लंबे बिजली कट तुरंत बंद किए जाएं।

बिजली कटौती का पूर्व घोषित सार्वजनिक शेड्यूल जारी किया जाए।

औद्योगिक फीडरों पर निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

मोहाली: पंजाब में लंबे बिजली कटों और अनियमित बिजली आपूर्ति के विरोध में शिरोमणि अकाली दल की ओर से बुधवार को मोहाली डीसी कार्यालय के बाहर रोष धरना दिया गया। यह प्रदर्शन पार्टी के हलका इंचार्ज एवं जिला प्रधान परविंदर सिंह सोहाना के नेतृत्व में किया गया, जहां कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।सोहाना ने कहा कि अनियमित बिजली आपूर्ति से औद्योगिक उत्पादन और कारोबार प्रभावित हो रहा है। प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान का पुतला भी फूंका गया। अंत में नेताओं ने जिला कार्यक्रम अधिकारी निखिल अरोड़ा को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा।