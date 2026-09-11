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Ludhiana News: युवक का अपहरण, 5 लाख रुपये की रंगदारी, पांच नामजद आरोपी

Fri, 11 Sep 2026 03:18 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना Updated Fri, 11 Sep 2026 03:18 PM IST
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Youth kidnapped, ransom of 5 lakh rupees demanded
संवाद न्यूज एजेंसी
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लुधियाना। महानगर में एक युवक का अपहरण कर 5 लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई है। अपराधियों ने युवक को अगवा कर बेरहमी से पीटा और परिजनों को हत्या की धमकी दी। पुलिस ने पांच नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। पीड़ित रमन 4 अगस्त की शाम अपने घर के पास टहल रहा था। तभी सन्नी, गुन्नी, दाना, आर्यन और घुग्गी ने उसे असलहा दिखाकर जबरन कार में बैठा लिया। अपहरणकर्ता उसे एक सुनसान जगह ले गए। वहां उसे अलमारी में बंद कर रस्सियों से बांधा गया। बदमाशों ने लाठी-डंडों से रमन को अधमरा होने तक पीटा। इसके बाद उन्होंने रमन के मोबाइल से उसके परिजनों को फोन किया। उन्होंने 5 लाख रुपये की रंगदारी मांगी और पुलिस को सूचना देने पर हत्या की धमकी दी।

पुलिस कार्रवाई और पीड़ित की आपबीती
किसी तरह चंगुल से छूटने के बाद रमन लहूलुहान हालत में थाने पहुंचा। उसने पुलिस को अपनी आपबीती सुनाई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। पांच मुख्य आरोपियों और उनके अज्ञात मददगारों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
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