'हमने पकड़ी 20 हजार करोड़ की ड्रग': अमित शाह का सीएम मान से सवाल, पंजाब में ड्रग पुड़िया बनकर कैसे आई?

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विजयदशमी के अवसर पर मंगलवार शाम लुधियाना पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी (आप) की भगवंत मान सरकार पर तीखा हमला बोला।

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गृह मंत्री ने कहा कि हमने बंदरगाहों में बीस हजार करोड़ की ड्रग पकड़ी। क्या आप चाहते हैं कि हम ये न पकड़ें। अब भगवंत मान बताएं कि पंजाब में ड्रग पुड़िया बनकर कैसे आ जाती है। आज सुबह ही भगवंत मान जब बर्थडे मनाकर आए, तब एक इन्क्वायरी सीबाआई को दे दी। मैं पंजाब की जनता से वादा करना चाहता हू्ं कि हमें जो केस उन्होंने सौंपा है, उसमें जो भी आरोपी होगा, कितना भी बड़ा होगा... उसे पाताल से भी ढूंढकर कानून के हवाले पहुंचाएंगे।शाह ने कहा कि आज की विजयादशमी मैं अपने जीवन में कभी भुला नहीं पाऊंगा। आज मैं गुरदासपुर, संगरूर और मानसा... पंजाब के इन तीन स्थानों पर जाकर आया हूं।गुरदासपुर में 40 वर्षीय विक्रमजीत सिंह, संगरूर में गुलजार सिंह और मानसा में परविंदर सिंह झोटा... इन तीनों को नशे के खिलाफ लड़ाई के कारण या तो अपनी जान गंवानी पड़ी है या आत्महत्या करनी पड़ी है।मैं 30 साल से विधानसभा और लोकसभा में चुनकर आता रहा हूं। भाजपा के अध्यक्ष और देश के गृहमंत्री के नाते देश के कई स्थानों पर हुए दुखद हादसों के बाद पीड़ित परिवारों से मिलने, उन्हें सांत्वना देने और उनका ढाढ़स बंधाने का काम किया है।मगर आज मैं आप सभी के माध्यम से देश की जनता और विशेषकर पंजाब की जनता को बताना चाहता हूं कि मैंने कभी भी अपने आपको इतना दुखी महसूस नहीं किया है। यहां लोगों ने जो पंजाब की स्थिति बताई वो दिल्ली के कागजों की रिपोर्ट में जो पढ़ते थे, इससे कई गुना ज्यादा झंझोर कर रख देने वाली ये घटना है। आज मैं यहां आप सरकार से पूछना चाहता हूं कि किसी ने बेटा खोया है, किसी ने भाई खोया है, किसी ने पति खोया है... इसका आप सरकार के पास क्या जवाब है? बहाना बताने के अलावे मैंने आज तक कोई जवाब नहीं सुना।मैं जब पहले पंजाब में आया था तब मैं भाजपा की नशा मुक्त पंजाब की रैली को संबोधित करने आया था। मैं आया था नशे के कारोबार को समाप्त करने की अपील करने, लेकिन उल्टा मुझ पर ही आरोप मढ़ दिया।आज मैं यहां दुखी लोगों को सांत्वना देने आया, मेरा कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं था, लेकिन मुझे अपशब्द कहे गए, मेरे नाम के साथ गाली-गलौज किया गया।मैं उनको केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि मुझे अपशब्द कहने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको संतुष्टि मिलती है तो कहें, लेकिन नशे के कारोबार को तो समाप्त कीजिए, चिट्टे के कारोबार को तो समाप्त कीजिए।