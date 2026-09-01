Ludhiana News: लुधियाना में मिशन क्लीन पंजाब का दूसरा चरण शुरू

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लुधियाना। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देश पर शहर को स्वच्छ बनाने के लिए नगर निगम ने कवायद तेज कर दी है। मिशन क्लीन पंजाब के दूसरे चरण में मंगलवार को मेयर इंदरजीत कौर ने वार्ड 13 में सफाई अभियान का नेतृत्व किया। उन्होंने स्थानीय निवासियों से शहर की व्यवस्था सुधारने में सहयोग मांगा।अभियान के दौरान नगर निगम के अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। इंदरजीत कौर ने कहा कि प्रशासन और निगम सफाई के लिए लगातार पहल कर रहे हैं। हालांकि, लुधियाना को पूरी तरह स्वच्छ बनाने का लक्ष्य आम जनता के सहयोग के बिना अधूरा है। उन्होंने नागरिकों से ठोस कचरा प्रबंधन के लिए कम करें, दोबारा उपयोग करें और पुनर्चक्रण करें तकनीक अपनाने की अपील की। मेयर ने खुले स्थानों या खाली प्लॉटों में कचरा फेंकने से बचने को कहा। उन्होंने आग्रह किया कि लोग कचरा केवल अधिकृत संग्रहकर्ताओं को दें या निगम के स्थिर कचरा संपीड़क स्थलों पर डालें।निगम प्रशासन ने स्वच्छता व्यवस्था को पारदर्शी और चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए सख्त रुख अपनाया है। मेयर ने स्पष्ट किया कि सफाई व्यवस्था का जायजा लेने के लिए लगातार औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं। फील्ड स्टाफ को लापरवाही बरतने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। खुले में कूड़ा फेंककर गंदगी फैलाने वाले उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ चालान काटने के निर्देश भी जारी हुए हैं। इस अवसर पर संयुक्त आयुक्त अमनप्रीत सिंह और उपनिरीक्षक प्रवीण सिंगला सहित स्वास्थ्य शाखा के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।