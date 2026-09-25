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Ludhiana News: सतनाम सिंह और सलमान खान ने एशियाई खेलों में जीता कांस्य पदक

Fri, 25 Sep 2026 10:47 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना Updated Fri, 25 Sep 2026 10:47 PM IST
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Satnam Singh and Salman Khan won bronze medals in the Asian Games
जीतने वाले खिलाड़ी को 50 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा : गुरप्रीत बनांवाली
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संवाद न्यूज एजेंसी
सरदूलगढ़। हलका सरदूलगढ़ के सतनाम सिंह और उनके साथी सलमान खान ने एशियाई खेलों में भारत के लिए कांस्य पदक जीता। सतनाम सिंह नौसेना में नौकरी करते हैं। उन्होंने जापान के आईची नागोया में एशियाई खेल के रोइंग युगल मुकाबले में यह उपलब्धि हासिल की।

24 सितंबर को उन्होंने 6 मिनट 13.25 सेकंड के समय से तीसरा स्थान प्राप्त किया। इस जीत से हलके में भारी खुशी है। विधायक गुरप्रीत सिंह बनांवाली ने सतनाम सिंह के घर फत्ता मालोका जाकर परिवार को सम्मानित किया। उन्होंने पिता अमरीक सिंह और माता हरजीत कौर को बधाई दी। मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान ने भी उन्हें बधाई भेजी। पंजाब सरकार ने सतनाम सिंह को 50 लाख रुपये देने का एलान किया है।
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25 एमएएन 1 जेपीजी - सरदूलगढ़ के गांव फत्ता मालोका के सतनाम सिंह के परिवार का सम्मान करते विधायक गुरप्रीत सिंह बनांवाली।
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