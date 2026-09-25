Ludhiana News: दिनदहाड़े मेन बाजार में बुजुर्ग महिला से बैग छीना, बाइक सवार लुटेरे फरार

जगरांव। मेन बाजार में दिनदहाड़े एक बुजुर्ग महिला से बैग छीन लिया गया। बाइक सवार दो लुटेरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। बैग में नकदी, मोबाइल फोन और जरूरी दस्तावेज थे।यह घटना गणपति विसर्जन के उत्साहपूर्ण माहौल के बीच हुई। पूरी घटना बाजार में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में लुटेरे महिला से बैग छीनकर तेज गति से फरार होते दिखे। महिला की शिकायत पर थाना सिटी पुलिस ने जांच शुरू की। थाना सिटी प्रभारी परमिंदर सिंह ने बताया कि संदिग्धों को ट्रेस कर लिया गया है। पुलिस जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई करेगी।