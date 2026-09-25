पंजाब के एमएसएमई के लिए एआई और ऑटोमेशन जरूरी: सौंद

संवाद न्यूज एजेंसीलुधियाना। पंजाब के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र में उत्पादन, गुणवत्ता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक, ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को अपनाना अनिवार्य है। यह बात पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने शुक्रवार को सीआईसीयू टेक शो-2026 के उद्घाटन अवसर पर कही।चैंबर ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल अंडरटेकिंग्स (सीआईसीयू) ने अपने कॉम्प्लेक्स में इंडस्ट्री 4.0 एंड एआई ट्रांसफॉर्मेशन फॉर मैन्युफैक्चरर्स एंड एमएसएमई थीम पर यह टेक शो आयोजित किया। मंत्री सौंद ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन का बड़ा आधार बन सकता है। इसके लिए उद्योगों को आधुनिक तकनीक और डिजिटल समाधान अपनाने होंगे। सीआईसीयू अध्यक्ष उपकार सिंह आहूजा ने बताया कि तकनीक अब उद्योग के लिए विकल्प नहीं, बल्कि समय की जरूरत है। उन्होंने कहा कि एआई और इंडस्ट्री 4.0 केवल बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं हैं। छोटे उद्योग भी इन तकनीकों से लागत कम कर, गुणवत्ता सुधार कर और अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। टेक शो में 50 से अधिक तकनीकी और समाधान प्रदाताओं ने हिस्सा लिया। यहां एआई, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग और ऊर्जा दक्षता जैसी उभरती तकनीकों के समाधान दिखाए गए। उद्योगपतियों को मशीनरी और तकनीकी समाधानों को प्रत्यक्ष देखने तथा विशेषज्ञों से बातचीत करने का अवसर मिला। सीआईसीयू महासचिव हनी सेठी ने कहा कि यह मंच निर्माताओं को उनकी जरूरत के मुताबिक तकनीकी समाधान समझने में मदद करेगा। प्रदर्शनी में तकनीक अपनाने, नवाचार, बौद्धिक संपदा और सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई।