Ludhiana News: समराला अनाज मंडी में धान की आवक तेज, सरकारी खरीद शुरू न होने से बढ़ी चिंता

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संवाद न्यूज एजेंसीसमराला। समराला अनाज मंडी में धान की आवक लगातार तेज हो रही है। सरकारी खरीद शुरू न होने से किसानों और आढ़तियों की चिंताएं बढ़ गई हैं। मंडी में अब तक करीब 40 हजार बोरी धान पहुंच चुका है।आढ़ती एसोसिएशन समराला के प्रधान आलमदीप सिंह मल्लमाजरा ने बताया कि खरीद 15 दिन पहले शुरू होनी चाहिए थी। किसान अपनी फसल लेकर मंडी आ रहे हैं पर संभालना मुश्किल हो रहा है। यदि खरीद में देरी हुई तो आवक डेढ़ लाख बोरी तक पहुंच सकती है। इससे मंडी में फसल रखने की जगह की समस्या पैदा होगी। धान सूखने से वजन कम होने का नुकसान भी आढ़तियों को उठाना पड़ता है। एक कट्टे में 100-200 ग्राम का अंतर हजारों कट्टों में बड़ा नुकसान बन जाता है। आढ़ती किसान की फसल लाने से मना नहीं कर सकते। मंडी में मजदूरों की कमी भी एक बड़ी समस्या है।खरीद में देरी से मुश्किलेंयदि आवक तेज हुई और खरीद शुरू नहीं हुई तो फसल की संभाल प्रभावित होगी। इस मुद्दे पर मंत्रियों के साथ बैठक में खरीद तुरंत शुरू करने की मांग रखी गई है। हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर खरीद शुरू करने को कहा है। पंजाब सरकार से भी तुरंत कार्रवाई की अपेक्षा है।खरीद सीमा पर चिंताआलमदीप सिंह मल्लमाजरा ने धान की 180 लाख टन खरीद सीमा पर भी चिंता जताई। पंजाब में धान की पैदावार पिछले वर्ष से करीब 15 फीसदी अधिक होने का अनुमान है। यदि उत्पादन बढ़ता है और खरीद सीमा तय रहती है तो किसानों को मुश्किलें होंगी। पंजाब की अर्थव्यवस्था में कृषि की अहम भूमिका है। मार्केट कमेटी समराला के सचिव हरिंदर सिंह गिल ने मंडी में पुख्ता प्रबंधों का आश्वासन दिया है।