नशे पर सियासी जंग: रवनीत बिट्टू ने वीडियो शेयर किया, पुलिस ने बताया पब्लिसिटी स्टंट; क्या है पूरा मामला

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बिट्टू ने इस वीडियो के जरिये मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के रंगला पंजाब नारे को बेबुनियाद बताया था। लुधियाना पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू की।पुलिस ने मॉडल टाउन इलाके से संबंधित युवक को हिरासत में लिया। पूछताछ में युवक ने बताया कि उसने कोई नशा नहीं किया था। उसने अपने साथी के साथ मिलकर इंटरनेट मीडिया पर अधिक व्यूज पाने के लिए बेसुध होने का नाटक किया था। युवक ने पहले भी ऐसे फर्जी वीडियो अपलोड करने की बात स्वीकार की।पुलिस अब कानून के अनुसार मामले के हर पहलू की जांच कर रही है। युवक का डॉक्टरी मुआयना कराया जा रहा है ताकि उसके बयान की सच्चाई की पुष्टि हो सके। पुलिस विभाग ने युवक के बयान की क्लिप जारी कर वीडियो को पब्लिसिटी स्टंट बताया।पंजाब में नशे के नाम पर भ्रामक सामग्री वायरल होने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले पूर्व क्रिकेटर और सांसद हरभजन सिंह ने भी एक ऐसा वीडियो साझा किया था। पुलिस पड़ताल में वह वीडियो राजस्थान से संबंधित पाया गया था। ऐसे मामलों से सोशल मीडिया पर फर्जी जानकारी के प्रसार की चुनौती सामने आती है।