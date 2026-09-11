Ludhiana News: लुधियाना में बलिदानी मेजर भूपिंदर सिंह की प्रतिमा और पैटन टैंक का अनावरण

लुधियाना। भारत नगर चौक पर शुक्रवार को महावीर चक्र विजेता बलिदानी मेजर भूपिंदर सिंह की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। उनकी वीरता के प्रतीक पैटन टैंक को भी सम्मान के साथ पुनर्स्थापित किया गया है। इस समारोह में मेयर इंद्रजीत कौर और एसडीएम जसलीन भुल्लर सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।मेजर भूपिंदर सिंह के भतीजे गुरपाल सिंह भी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। उन्होंने प्रशासन के इस कदम की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया। मेयर इंद्रजीत कौर ने कहा कि यह अनावरण मेजर भूपिंदर सिंह की अप्रतिम वीरता और सर्वोच्च बलिदान के प्रति श्रद्धांजलि है। यह स्मारक भावी पीढ़ियों में देशभक्ति और साहस का जज्बा पैदा करेगा। नगर निगम के सहायक आयुक्त जसदेव सिंह सेखों भी इस अवसर पर मौजूद थे। मेयर ने कहा कि यह प्रतिमा और पैटन टैंक शहर के दिल में मेजर भूपिंदर सिंह की यादों को अमर कर देंगे। मेजर भूपिंदर सिंह ने देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी थी। यह स्मारक हमारी गौरवशाली विरासत को संजोकर रखेगा। यह आने वाली पीढ़ियों को देश सेवा के लिए प्रेरित करेगा।