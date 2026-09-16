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Ludhiana News: नकाबपोशों ने दो गाड़ियां लूटने का असफल प्रयास किया

Wed, 16 Sep 2026 05:21 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना Updated Wed, 16 Sep 2026 05:21 PM IST
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Masked men made an unsuccessful attempt to hijack two vehicles
भागते समय बुजुर्ग को मारी टक्कर, पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी फुटेज
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संवाद न्यूज एजेंसी
लुधियाना। बुधवार सुबह दो नकाबपोश हथियारबंद बदमाशों ने वाहन चालकों को निशाना बनाया। उन्होंने दो गाड़ियां लूटने की कोशिश की लेकिन असफल रहे।
पहली वारदात में, कारोबारी निशु बैडमिंटन कोर्ट जा रहे थे। बदमाशों ने उन पर पिस्टल तान दी पर निशु ने चालाकी से गाड़ी की चाबी निकाल ली। चाबी न मिलने से गाड़ी कुछ दूर जाकर रुक गई और बदमाश पैदल भाग गए।

दूसरी वारदात में लुटेरों ने मुनीश मल्होत्रा को बच्चों के सामने घेरा। उनकी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हुई और मुनीश की माता जी ने शोर मचाया। आसपास के लोग इकट्ठा हुए, जिससे बदमाश फरार हो गए। भागते समय वे डेयरी संचालक अशोक मल्होत्रा से टकराए और उन्हें घायल कर गए। थाना डिवीजन पांच की पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।
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