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पुलिस को भेजी शिकायत के अनुसार जेल कर्मियों ने मिलकर विभिन्न बैरकों की तलाशी ली गई थी। इस दौरान सात कैदियों व हवालातियों के कब्जे से मोबाइल फोन बरामद हुए। मामले में नामजद व्यक्तियों की पहचान हवालाती गुरप्रीत सिंह निवासी मोगा, कैदी अर्शदीप सिंह निवासी फिरोजपुर, हवालाती गगनदीप सिंह उर्फ गोरा निवासी श्री अमृतसर साहिब, हवालाती जगप्रीत सिंह निवासी मोगा, हवालाती हरजीत सिंह उर्फ मोटा निवासी मोगा, कैदी अर्शदीप सिंह निवासी बरनाला तथा हवालाती अमनदीप सिंह निवासी अबोहर के रूप में हुई है। विज्ञापन



डीएसपी अवतार सिंह राजपाल ने बताया कि जेल प्रशासन की शिकायत पर सातों व्यक्तियों के खिलाफ जेल एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब नामजद आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर लाकर पूछताछ की जाएगी। पुलिस को भेजी शिकायत के अनुसार जेल कर्मियों ने मिलकर विभिन्न बैरकों की तलाशी ली गई थी। इस दौरान सात कैदियों व हवालातियों के कब्जे से मोबाइल फोन बरामद हुए। मामले में नामजद व्यक्तियों की पहचान हवालाती गुरप्रीत सिंह निवासी मोगा, कैदी अर्शदीप सिंह निवासी फिरोजपुर, हवालाती गगनदीप सिंह उर्फ गोरा निवासी श्री अमृतसर साहिब, हवालाती जगप्रीत सिंह निवासी मोगा, हवालाती हरजीत सिंह उर्फ मोटा निवासी मोगा, कैदी अर्शदीप सिंह निवासी बरनाला तथा हवालाती अमनदीप सिंह निवासी अबोहर के रूप में हुई है।डीएसपी अवतार सिंह राजपाल ने बताया कि जेल प्रशासन की शिकायत पर सातों व्यक्तियों के खिलाफ जेल एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब नामजद आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर लाकर पूछताछ की जाएगी।

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फरीदकोट की केंद्रीय मॉडर्न जेल में तलाशी के दौरान जेल प्रशासन ने सात कैदियों व हवालातियों के कब्जे से 9 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बरामद मोबाइल फोन में 8 टच स्क्रीन और एक कीपैड मोबाइल फोन शामिल है। इस मामले में जेल के सहायक अधीक्षक भिवम तेज सिंगला की शिकायत पर थाना सिटी फरीदकोट पुलिस ने जेल एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।