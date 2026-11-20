लुधियाना। महानगर के फिरोजपुर रोड पर कारों की मामूली टक्कर के बाद हुए विवाद में एक रेस्तरां संचालक को गोली मार दी गई। घायल शरद (37) को डीएमसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी सर्जरी हुई है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।यह घटना वेरका मिल्क प्लांट के पास हुई, जब शरद अपनी पत्नी और मां के साथ घर लौट रहे थे। टक्कर के बाद दूसरी कार में सवार पांच युवक बाहर आए, जो कथित तौर पर शराब के नशे में थे। उन्होंने महिलाओं के सामने दुर्व्यवहार किया और परिवार को धमकी दी। जब शरद ने अपने फोन से वीडियो बनाना शुरू किया, तो एक युवक ने उन्हें गोली मार दी। गोली शरद के पेट में लगी और पीठ से पार निकल गई। हमलावर शरद का फोन छीनकर फरार हो गए ताकि रिकॉर्डिंग मिटा सकें। राहगीरों की मदद से शरद को अस्पताल पहुंचाया गया। एडीसीपी डीसाई प्रकाश ने बताया कि यह घटना सड़क पर हुई कहासुनी और रोड रेज का परिणाम है। आरोपियों के नशे में होने की बात सामने आई है। पुलिस ने खरड़ इलाके से आरोपियों की छोड़ी हुई कार जब्त कर ली है। हमलावरों की पहचान का दावा किया गया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई गई हैं। सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है।