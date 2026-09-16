आप सरकार के राज में पंजाब में नशा कई गुना बढ़ा : चुघ

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सुनाम। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने पंजाब की आप सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि आप के राज में राज्य में नशा कई गुना बढ़ गया है। चुघ तूरबंजारा गांव में मृतक गुलजार सिंह के परिवार से मिलने पहुंचे थे।चुघ ने कहा कि पंजाब में जुल्म की इंतहा हो चुकी है। उन्होंने दावा किया कि इतने अत्याचार तो इतिहास में बाबर और नादिरशाह ने भी नहीं किए थे। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि पंजाब में नशे और गैर-कानूनी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाना अपराध बन गया है। उन्होंने मांग की कि गुलजार सिंह के अंतिम बयान के आधार पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज की जाए। चुघ ने परिजन को हरसंभव कानूनी मदद का आश्वासन दिया।चुघ ने बताया कि गुलजार सिंह के बयान में एक कैबिनेट मंत्री का नाम साफतौर पर लिया गया है। परिवार भी इसी आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग कर रहा है। इस दौरान भाजपा नेता दामन बाजवा, हरमन बाजवा और सरजीवन जिंदल भी चुघ के साथ थे। वहीं दामन बाजवा के निवास पर प्रेस कॉन्फ़्रेंस में चुघ ने कहा कि केंद्र सरकार ने जिस तरह देश से नक्सलवाद खत्म किया है, उसी तरह पंजाब में भाजपा सरकार आने पर नशे का कारोबार जड़ से खत्म किया जाएगा। उन्होंने आम लोगों पर अत्याचार करने वालों को बख्शा नहीं जाने की चेतावनी दी। चुघ ने कहा, इस मामले में जो भी दोषी होगा, उस पर सख्त कार्रवाई होगी, चाहे वह खाकी (पुलिस) वाला हो या खादी पहनने वाला (नेता)। उन्होंने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को सगी बहनें बताया। चुघ ने कहा कि दिल्ली में मिलकर सरकार बनाने और 2024 का लोकसभा चुनाव साथ लड़ने के बाद अब ये दल पंजाब में नूरा कुश्ती का दिखावा कर रहे हैं। उन्होंने 1984 के सिख जनसंहार के लिए कांग्रेस को मुख्य दोषी ठहराया। चुघ ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की राजनीति सिर्फ नाराज फूफा जैसी रह गई है। ऐसे लोगों का काम हर शुभ काम में नुक्स निकालना होता है।