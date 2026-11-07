'स्मार्ट स्कूलों' पर बच्चों का तंज: गंदे पानी के स्विमिंग पूल से कैसे गुजरें? जगरांव में जेन अल्फा की नारेबाजी

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प्रदर्शन के दौरान बच्चों ने सड़क के बीच ट्रॉली खड़ी कर रास्ता बंद कर दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बच्चों का सरकार पर तंज भी खूब चर्चा में रहा। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसे 'स्मार्ट स्कूलों' की जरूरत नहीं, जहां पढ़ने जाने के लिए गंदे पानी के स्विमिंग पूल से होकर गुजरना पड़े। बच्चों के इस अनोखे विरोध ने सरकार के विकास के दावों पर सवाल खड़े कर दिए।समाजसेवी सुख जगराओं ने बताया कि रायकोट रोड से लुधियाना हाईवे की तरफ जाने वाला बाइपास यानी कोठे खजूरा रोड लंबे समय से खस्ताहाल है। सड़क की मरम्मत और पानी की निकासी को लेकर विधायक से लेकर मंडी बोर्ड के अधिकारियों तक कई बार गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन हर बार लोगों को निराशा ही हाथ लगी। बारिश होने के बाद सड़क तालाब का रूप धारण कर लेती है और पानी की निकासी महीनों तक नहीं होती। गंदे पानी से उठने वाली बदबू और उसमें पनप रहे मच्छरों के कारण आसपास के लोगों को बीमारियों का खतरा झेलना पड़ रहा है।गांव निवासी हरप्रीत सिंह और सुरजीत सिंह ने बताया कि सड़क के साथ डाला गया सीवरेज भी सही लेवल पर नहीं है। सीवरेज का लेवल ठीक न होने के कारण पानी की निकासी नहीं हो पाती और गंदा पानी सड़क पर ही जमा रहता है। इसका खामियाजा स्कूली बच्चों, राहगीरों और आसपास रहने वाले परिवारों को भुगतना पड़ रहा है। सड़क पर बने गड्ढे पानी में दिखाई नहीं देते, जिससे दोपहिया वाहन चालकों के हादसों का खतरा बना रहता है।समाजसेवी सुख जगराओं ने बताया कि इस सड़क से करीब 50 स्कूली बच्चे रोजाना गुजरते हैं। बच्चों को स्कूल पहुंचने के लिए गंदे पानी और बदबू के बीच से निकलना पड़ता है। आसपास के घरों में रहने वाले लोग भी लंबे समय से इस समस्या से जूझ रहे हैं। यहां तक कि किसी की मृत्यु होने पर श्मशानघाट जाने के लिए भी लोगों को इसी गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। लोगों का कहना है कि जब बच्चों की पढ़ाई और आम लोगों की आवाजाही तक सुरक्षित नहीं है तो फिर विकास के दावों का क्या फायदा?सड़क के बीच ट्रॉली लगाकर धरना देने की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया। धरने के कारण सड़क पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई और ट्रैफिक जाम लग गया। हालांकि, प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट कर दिया कि अब केवल आश्वासनों से काम नहीं चलेगा। यदि जल्द सड़क की मरम्मत और सीवरेज की समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में संघर्ष और तेज किया जाएगा।