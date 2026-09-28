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Ludhiana News: बुआ ने किया चार महीने के भतीजे का अपहरण, पांच घंटे में बरामद

Mon, 28 Sep 2026 05:32 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना Updated Mon, 28 Sep 2026 05:32 PM IST
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Aunt kidnaps four-month-old nephew; rescued within five hours.
संवाद न्यूज एजेंसी
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लुधियाना। चंद्र नगर इलाके में बुआ ने अपने साथी के साथ मिलकर अपने चार महीने के भतीजे आर्यन का अपहरण कर लिया। हैबोवाल थाना पुलिस ने महज पांच घंटे के भीतर बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

रविवार शाम करीब छह बजे एक नाबालिग बच्ची दुकान से सामान खरीदने निकली थी। बाइक सवार दो लोगों ने उसकी बांहों से आर्यन को छीन लिया। बच्चे के पिता आलोक ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। उन्होंने बताया कि नकाबपोशों ने खुद को पुराना जानकार बताकर धोखा दिया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर शहर के सभी निकासी रास्तों पर नाकेबंदी की। कमिश्नरेट पुलिस ने तकनीकी जांच और खुफिया तंत्र का इस्तेमाल किया। पुलिस टीमों ने तकनीकी निगरानी और जमीनी पुलिसिंग के तालमेल से काम किया। महज पांच घंटे में अपहरणकर्ताओं के ठिकाने का पता चला और पुलिस ने पूरे इलाके को घेरकर मासूम आर्यन को सुरक्षित बचाया। आरोपियों के चेहरे से नकाब हटने पर पता चला कि मुख्य साजिशकर्ता बच्चे के पिता आलोक की बहन ममता थी, जिसने विवेक के साथ मिलकर साजिश को अंजाम दिया था। हैबोवाल थाना पुलिस ने ममता और विवेक को हिरासत में ले लिया है। पुलिस अब यह छानबीन कर रही है कि बुआ ने अपने ही भतीजे के अपहरण का जोखिम क्यों उठाया।
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