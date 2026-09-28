Ludhiana News: बाबा बंदा सिंह बहादुर कॉलेज में यूथ फेस्टिवल आज से

फतेहगढ़ साहिब। आईके गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी (आईकेजीपीटीयू) का दो दिवसीय साउथ जोन यूथ फेस्टिवल 29 सितंबर को बाबा बंदा सिंह बहादुर इंजीनियरिंग कॉलेज में शुरू होगा। इसमें विभिन्न कॉलेजों के करीब 1000 विद्यार्थी सांस्कृतिक और साहित्यिक प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे।कॉलेज के प्रिंसिपल लखबीर सिंह ने बताया कि उद्घाटन समारोह ज्ञानी दित्त सिंह ऑडिटोरियम में होगा। यह फेस्टिवल का मुख्य आयोजन स्थल है। अन्य प्रतियोगिताएं कॉलेज के दो और स्थानों पर होंगी। विद्यार्थी भंगड़ा, गिद्दा, गायन और साहित्यिक गतिविधियों में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। यह आयोजन विद्यार्थियों को रचनात्मकता प्रदर्शित करने और पंजाब की सांस्कृतिक विरासत से जुड़ने का अवसर देगा। कॉलेज प्रबंधन ने फेस्टिवल के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं।