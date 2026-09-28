Ludhiana News: खन्ना में कांग्रेस का वोट चोरी पर प्रदर्शन

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खन्ना। जिला कांग्रेस कमेटी ने चुनाव प्रक्रिया में कथित वोट चोरी के आरोपों को लेकर रोष प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष लखवीर सिंह लक्खा की अगुवाई में एडीसी कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला गया। प्रदर्शन में पूर्व मंत्री गुरकीरत सिंह कोटली, वरिष्ठ कांग्रेस नेता रुपिंदर सिंह राजा गिल और कई कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार और चुनाव प्रक्रिया के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पुतले फूंके। बाद में, कांग्रेस नेताओं ने तहसीलदार को एक मांग पत्र सौंपा। इसमें चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की गई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में लोगों का विश्वास बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने वोट चोरी के आरोपों पर देशभर में आवाज उठाने की बात कही।

संवाद न्यूज एजेंसी