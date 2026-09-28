चुनाव आयोग पर सवाल उठाना कांग्रेस की हताशा : भाजपा

लुधियाना। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन द्वारा केंद्रीय चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने को उनकी हताशा का परिणाम बताया है। भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील मौदगिल ने कहा कि चुनाव आयुक्तों के संयुक्त बयान के बाद विपक्ष के आरोप निराधार साबित हुए हैं।मौदगिल ने कहा कि सांविधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना कांग्रेस की आदत बन चुकी है। उन्होंने बताया कि 26 सितंबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बयान जारी किया था। इसमें चुनाव आयुक्त एसएस संधू और विवेक जोशी भी शामिल थे। बयान से स्पष्ट हुआ कि देशभर में जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) के सभी महत्वपूर्ण फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं। 24 जून 2025 को जारी मूल आदेश और विभिन्न चरणों की समय-सारणी भी इसमें शामिल है। मौदगिल ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से अपना रुख स्पष्ट करने को कहा। उन्होंने यह भी बताया कि कैबिनेट सचिव को भेजा गया पत्र एसआईआर से संबंधित नहीं था। यह एक अधिकारी की प्रशासनिक कार्यशैली से जुड़ा आंतरिक मामला था।