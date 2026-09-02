Ludhiana News: विदेश भेजने के नाम पर 9.40 लाख रुपये की ठगी

लुधियाना। विदेश में नौकरी का झांसा देकर लाखों की ठगी करने वाले जालसाजों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। एक महिला की शिकायत पर दो महिलाओं सहित चार ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया है। जालसाजों ने पीड़िता के बेटे को विदेश भेजने के बहाने कुल 9 लाख 40 हजार रुपये ठग लिए थे।पीड़िता निशा ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने उनके बेटे अनुभव शर्मा को विदेश में शानदार नौकरी का प्रलोभन दिया था। इस झांसे में आकर उन्होंने अलग-अलग किस्तों में आरोपियों को 9 लाख 40 हजार रुपये दिए। लंबे समय तक युवक को विदेश नहीं भेजा गया और पैसे भी वापस नहीं किए गए। खुद को ठगा महसूस होने पर निशा ने पुलिस से संपर्क किया। गहन छानबीन के बाद पुलिस ने सोनिया बसरा, वसन सिंह, परविंदर कौर और सविता शर्मा को नामजद किया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विभिन्न ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपी जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे।