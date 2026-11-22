Jalandhar News: चुनाव से पहले एक आईपीएस समेत 274 डीएसपी स्तर के अधिकारियों का तबादला
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 22 Nov 2026 09:50 PM IST
Updated Sun, 22 Nov 2026 09:50 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले एक आईपीएस समेत ही डीएसपी स्तर के 274 अधिकारियों का तबादला किया है। इसमें कई अधिकारियों का एक से दूसरे जिले में तबादला किया गया है। आईपीएस पारस गर्ग को एएसपी सेंट्रल अमृतसर लगाया गया है।
इसी तरह सुरिंदर सिंह को एसीपी सेंट्रल अमृतसर की जगह एसीपी डिटेक्टिव जालंधर लगाया गया है। इसी तरह अमरबीर सिंह को डीएसपी साइबर क्राइम एंड फोरेंसिक मोहाली लगाया गया है। इसके अलावा आतिश भाटिया का डीएसपी दसूहा और अंग्रेज सिंह का डीएसपी भुच्चो बठिंडा में तबादला किया गया है।
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चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले एक आईपीएस समेत ही डीएसपी स्तर के 274 अधिकारियों का तबादला किया है। इसमें कई अधिकारियों का एक से दूसरे जिले में तबादला किया गया है। आईपीएस पारस गर्ग को एएसपी सेंट्रल अमृतसर लगाया गया है।
इसी तरह सुरिंदर सिंह को एसीपी सेंट्रल अमृतसर की जगह एसीपी डिटेक्टिव जालंधर लगाया गया है। इसी तरह अमरबीर सिंह को डीएसपी साइबर क्राइम एंड फोरेंसिक मोहाली लगाया गया है। इसके अलावा आतिश भाटिया का डीएसपी दसूहा और अंग्रेज सिंह का डीएसपी भुच्चो बठिंडा में तबादला किया गया है।
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