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चंडीगढ़। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच पार्टी में शामिल होने वाले नए नेताओं के लिए कमेटी गठित की है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष केेवल सिंह ढिल्लों ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। इसके तहत विधायक जंगी लाल महाजन को कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है जबकि राज्यसभा सांसद संदीप पाठक को सदस्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा इसमें पार्टी उपाध्यक्ष राकेश राठौर, गेजा राम वाल्मीकि, पूर्व प्रदेश महासचिव दयाल सोढ़ी और पूर्व प्रदेश सचिव रीना जेटली शामिल हैं। भाजपा विधानसभा चुनाव से पहले संगठन का विस्तार करने में लगी हुई है जिसमें इस कमेटी की भूमिका अहम रहेगी।