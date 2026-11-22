जलालाबाद। जलालाबाद के मंडी अरनीवाला शेख सुभान गांव में छत पर धूप सेंक रही महिला को गोली लग गई। उनकी पहचान मनदीप कौर के रूप में हुई है। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां से एम्स रेफर कर दिया गया। एक्सरे में उनके शरीर के अंदर गोली फंसी होने की पुष्टि हुई है।परिजन के अनुसार, रविवार दोपहर में परिवार के सदस्य छत पर थे, तभी मनदीप कौर के कंधे पर गोली लगी। बाजार में नगर कीर्तन और कटर चलने के शोर के कारण गोली चलने की आवाज सुनाई नहीं दी। एक बुजुर्ग महिला ने खून देखकर परिवार को सूचना दी जिसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। परिवार ने आरोप लगाया कि उनकी बहू के भाई इकबाल सिंह ने प्रेम विवाह किया था। इसके बाद से लड़की के परिजन उनसे रंजिश रखते हैं। उन्होंने पहले भी धमकियां दी थीं। परिजनों ने आशंका जताई कि हमला इकबाल सिंह की पत्नी को निशाना बनाने के लिए किया गया था। हालांकि, गोली मनदीप कौर को लग गई। परिजन ने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जांच अधिकारी जयवीर सिंह ने बताया कि परिवार ने गोली लगने की शिकायत और एक्सरे रिपोर्ट दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।