Jalandhar News: घात लगाए बैठे तीन युवकों ने की ऑटो चालक के साथ मारपीट

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फगवाड़ा। बस स्टैंड के बाहर एक ऑटो चालक पर हथियारों से हमला किया गया है। घायल चालक राजू को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

राजू मोहल्ला धर्मकोट का निवासी है। उसने बताया कि एक युवक ने उसे रविदास अस्पताल पलाही रोड जाने के लिए रोका था। अस्पताल के पास पहुंचने पर सवारी ने कुछ और आगे जाने को कहा। आगे पहुंचने पर वहां पहले से तीन युवक घात लगाकर बैठे थे। उन युवकों ने राजू पर हथियारों से हमला कर बुरी तरह मारपीट की। सड़क से गुजर रहे वाहन चालकों को देखकर हमलावर मोटरसाइकिलों पर फरार हो गए। हमलावरों की मोटरसाइकिलों पर नंबर प्लेट नहीं लगी थीं। पुलिस को घटना की सूचना दी गई है और मामले की जांच की जा रही है।

संवाद न्यूज एजेंसी