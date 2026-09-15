Jalandhar News: कोर्ट में पुलिस से बचने के लिए छत से कूदे थे दो बदमाश, तीन दिन के रिमांड पर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Updated Tue, 15 Sep 2026 11:45 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
जालंधर। जालंधर पुलिस ने कोर्ट परिसर से अमन और फतेह को गिरफ्तार किया। सोमवार को एक पुराने मामले में आए दोनों ने पुलिस से बचने के लिए इमारत से छलांग लगाई, जिससे उनकी टांगें टूट गईं।
पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर उपचार करवाया और तीन दिन के रिमांड पर लिया।
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जालंधर। जालंधर पुलिस ने कोर्ट परिसर से अमन और फतेह को गिरफ्तार किया। सोमवार को एक पुराने मामले में आए दोनों ने पुलिस से बचने के लिए इमारत से छलांग लगाई, जिससे उनकी टांगें टूट गईं।
पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर उपचार करवाया और तीन दिन के रिमांड पर लिया।