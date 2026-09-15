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Jalandhar News: कोर्ट में पुलिस से बचने के लिए छत से कूदे थे दो बदमाश, तीन दिन के रिमांड पर

Tue, 15 Sep 2026 11:45 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Updated Tue, 15 Sep 2026 11:45 PM IST
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Two miscreants jumped from the roof to evade the police at the court; remanded to three days' custody
संवाद न्यूज एजेंसी
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जालंधर। जालंधर पुलिस ने कोर्ट परिसर से अमन और फतेह को गिरफ्तार किया। सोमवार को एक पुराने मामले में आए दोनों ने पुलिस से बचने के लिए इमारत से छलांग लगाई, जिससे उनकी टांगें टूट गईं।
पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर उपचार करवाया और तीन दिन के रिमांड पर लिया।
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