Jalandhar News: कोर्ट में पुलिस से बचने के लिए छत से कूदे थे दो बदमाश, तीन दिन के रिमांड पर

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जालंधर। जालंधर पुलिस ने कोर्ट परिसर से अमन और फतेह को गिरफ्तार किया। सोमवार को एक पुराने मामले में आए दोनों ने पुलिस से बचने के लिए इमारत से छलांग लगाई, जिससे उनकी टांगें टूट गईं।

पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर उपचार करवाया और तीन दिन के रिमांड पर लिया।

संवाद न्यूज एजेंसी