Jalandhar News: 190 प्रतिबंधित गोलियों के साथ तीन गिरफ्तार

मुक्तसर। जिला पुलिस ने 190 प्रतिबंधित गोलियों के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।थाना लंबी पुलिस ने गश्त के दौरान लोकेश कुमार को 100 प्रतिबंधित गोलियों के साथ पकड़ा। आरोपी सिखवाला गांव का निवासी है। एक अन्य कार्रवाई में थाना किल्लियांवाली पुलिस ने घुमियारा गांव निवासी कुलदीप सिंह को 40 प्रतिबंधित गोलियों के साथ गिरफ्तार किया। थाना कोटभाई पुलिस ने सुखमंदर सिंह को 50 प्रतिबंधित गोलियों के साथ काबू किया।