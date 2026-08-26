Jalandhar News: 35 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला, जांच शुरू

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अबोहर। गांव सीड फार्म में बुधवार सुबह एक 35 वर्षीय व्यक्ति का शव संदिग्ध हालात में पास मिला। मृतक फुमण सिंह तीन बच्चों का पिता था।

नर सेवा नारायण सेवा समिति के बिट्टू नरूला को सुबह करीब आठ बजे शव मिलने की सूचना मिली। वह सहयोगी सोनू के साथ मौके पर पहुंचे। फुमण सिंह एक तालाब के पास औंधे मुंह मिला। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। पिता ने बताया कि फुमण सिंह बीमार था और नशा भी करता था। आशंका है कि उसकी मौत तालाब में गिरने से हुई होगी। संस्था ने सहायक उपनिरीक्षक बलकौर सिंह की मौजूदगी में शव सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट से चलेगा।

संवाद न्यूज एजेंसी