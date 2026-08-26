Jalandhar News: 40 नशीले कैप्सूल बरामद, युवक गिरफ्तार

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फगवाड़ा। थाना सदर फगवाड़ा पुलिस ने गश्त के दौरान एक युवक को 40 नशीले कैप्सूल के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान सौरव पुत्र बलविंदर कुमार, निवासी नकोदर रोड, सुधीरां मोहल्ला, हदियाबाद, फगवाड़ा के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, युवक के पास इन कैप्सूलों को रखने संबंधी कोई चिकित्सकीय पर्ची नहीं थी। उसने जिला मजिस्ट्रेट कपूरथला द्वारा जारी आदेशों का भी उल्लंघन किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत मामला दर्ज किया है। बरामद कैप्सूल जब्त कर लिए गए हैं। मामले की आगे की जांच की जा रही है।

संवाद न्यूज एजेंसी