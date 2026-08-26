Jalandhar News: 1 किलो 900 ग्राम अफीम सहित एक गिरफ्तार

अबोहर। थाना बहाववाला पुलिस ने 1 किलो 900 ग्राम अफीम के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। उसकी पहचान बंसी लाल के रूप में हुई है। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।पुलिस उसे अदालत में पेश कर रिमांड पर लेगी। पुलिस अधीक्षक सतिंद्र कुमार और थाना प्रभारी रविंद्र शर्मा ने बताया कि एएसआई भूपेंद्र सिंह अपनी टीम के साथ गश्त पर थे। वे राजपुरा कच्चे रास्ते से डिफेंस रोड के बीच मौजूद थे। उन्होंने एक संदिग्ध युवक को हाथ में लिफाफा लिए देखा। तलाशी लेने पर लिफाफे से अफीम बरामद हुई। पुलिस पूछताछ में अफीम की आपूर्ति के स्रोत और गंतव्य का पता लगाएगी।