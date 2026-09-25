Jalandhar News: चौकीदार पर हमला करने की वारदात कुछ ही घंटों में ट्रेस, तीन आरोपी काबू

संवाद न्यूज एजेंसीफाजिल्का। फाजिल्का पुलिस ने घंटाघर चौक के पास कपड़ा मार्केट में चौकीदार पर हुए हमले के तीन आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया। वारदात में इस्तेमाल हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है और चार अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है।23 सितंबर की रात करीब 11:30 बजे पाला सिंह निवासी कौड़ियां वाली पर हमला कर उसे घायल किया गया था। 24 सितंबर 2026 को थाना सिटी फाजिल्का में मुकदमा दर्ज हुआ। जांच में सात आरोपी ट्रेस किए गए। प्रारंभिक जांच में पाला सिंह और आरोपी नवजोत सिंह उर्फ अर्श को पड़ोसी पाया गया। विवाद की रंजिश में नवजोत ने साथियों संग पाला सिंह पर हमला किया। गिरफ्तार आरोपियों में अजयपाल सिंह उर्फ विक्की (श्री मुक्तसर साहिब), मनीष (कौड़ियां वाली) और सुखप्रीत सिंह उर्फ सुख्खा (वन वाला) शामिल हैं।