Jalandhar News: बंदी सिखों की रिहाई के लिए निकलेगा मार्च

अबोहर। कौमी इंंसाफ मोर्चा 2 अक्तूबर से बंदी सिखों की रिहाई की मांग को लेकर दो दिवसीय मार्च निकालेगा। यह मार्च श्री फतेहगढ़ साहिब से शुरू होकर 3 अक्तूबर को तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो में समाप्त होगा।इस संबंध में किसान यूनियन नेताओं की बैठक किसान भवन में हुई। किसान नेता गुणवंत सिंह ने बताया कि मार्च सुबह नौ बजे अरदास के बाद शुरू होगा। उन्होंने कहा कि इस मार्च में बड़ी संस्थाओं, किसानों और अन्य संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। गुणवंत सिंह ने दावा किया कि कई बंदी 32 वर्ष तक कारावास में रहने के बावजूद रिहा नहीं किए गए हैं। अबोहर से भी किसानों का एक बड़ा काफिला इस मार्च में शामिल होगा। गुणवंत सिंह ने किसानों और सिख श्रद्धालुओं से मार्च में शामिल होने की अपील की।