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Jalandhar News: एक किलो हेरोइन, दो देसी पिस्तौल, मैगजीन और 2 कारतूस के साथ दो काबू

Fri, 25 Sep 2026 10:41 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Updated Fri, 25 Sep 2026 10:41 PM IST
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Two arrested with 1 kg heroin, two country-made pistols, magazines and 2 cartridges
संवाद न्यूज एजेंसी
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मोगा। थाना बधनी कलां पुलिस ने नशे और अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1 किलो हेरोइन और हथियार बरामद किए।

पुलिस अधीक्षक (जांच) अजय राज ने बताया कि यह कार्रवाई पंजाब सरकार की मुहिम का हिस्सा है। बधनी कलां पुलिस दल ने जांच के दौरान डिप्टी सिंह और आकाशदीप सिंह उर्फ आकाश को पकड़ा। आकाशदीप सिंह उर्फ आकाश तरनतारन जिले का निवासी है। तलाशी में उनसे 1 किलो हेरोइन, दो देसी पिस्तौल, दो कारतूस धारक और दो कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने बीएनएस, एनडीपीएस अधिनियम और आयुध अधिनियम की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया। आरोपियों के पिछले आपराधिक इतिहास की जांच की जा रही है। हेरोइन और अवैध हथियारों की आपूर्ति से जुड़े अन्य लोगों से भी पूछताछ जारी है।
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फोटो... मोगा पुलिस के हिरासत में हेरोइन और पिस्टल के साथ पकड़े गए आरोपियों की फोटो
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